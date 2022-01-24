Более 80 тысяч детей и подростков вакцинируют от ковида в Алтайском крае

Чтобы в Алтайском крае сформировался коллективный иммунитет необходимо вакцинировать 60% детей — это более 80 тыс. человек, сообщил региональный минздрав со ссылкой на главного эпидемиолога края Ирину Переладову.

Вакцина в количестве 1 680 доз поступила накануне, ее распределят между детскими поликлиниками Барнаула, Бийска и Рубцовска. Препарат предназначен для детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

Вакцинацию организую в основном в школах, училищах и колледжах.

Кстати, «Спутник М» полностью повторяет взрослую вакцину, но ее дозировка уменьшена в пять раз. Она так же вводится дважды с интервалом в 21 день и переносится так же, как у взрослых.

«Если ребенок уже перенес ковид, то его можно прививать не ранее, чем через шесть месяцев после болезни. Если перенес легкое ОРВИ, то через две недели, тяжелое, с осложнениями или пневмонией — 4», — отметила Переладова.

В ведомстве добавили, что Алтайский край получил вакцину один из первых в России.

Вакцинация будет проводиться только с письменного согласия родителей или иных законных представителей.