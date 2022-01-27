Что за новый вид ковида обнаружили ученые и когда он доберется до людей

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Почему люди будут болеть NeoCoV?

Новый штамм NeoCoV сможет передаваться людям в результате мутации. Об этом ученые из Китая сообщили в публикации, размещенной на bioRxiv.

«Случаи распространения этой группы вирусов следует тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей», — подчеркнули эксперты.