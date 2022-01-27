Что за новый вид ковида обнаружили ученые и когда он доберется до людей

Новый штамм NeoCoV сможет передаваться людям в результате мутации. Об этом ученые из Китая сообщили в публикации, размещенной на bioRxiv.
«Случаи распространения этой группы вирусов следует тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей», — подчеркнули эксперты.
По словам ученых, NeoCoV может добраться до людей через одну мутацию.
Природа NeoCoV, уточнили ученые, пока остается загадочной.
В ноябре 2021-го в ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса «омикрон». Его также выявили в Ботсване, Евросоюзе, Израиле и России.
К «омикрону» предрасположены все, кто ранее не болел коронавирусом, заявил накануне замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Также стало известно, что у половины пациентов с «омикроном» исчезает самый частый симптом ковида.