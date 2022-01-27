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Что за новый вид ковида обнаружили ученые и когда он доберется до людей

Новый коронавирус NeoCoV обнаружили ученые из ЮАР. Пока этим штаммом болеют только летучие мыши, но вскоре он сможет передаваться и людям. Почему так произойдет — в разборе altapress.ru.

Тест на коронавирус.
Тест на коронавирус.
Pixabay.com
1
Почему люди будут болеть NeoCoV?

Новый штамм NeoCoV сможет передаваться людям в результате мутации. Об этом ученые из Китая сообщили в публикации, размещенной на bioRxiv.

«Случаи распространения этой группы вирусов следует тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей», — подчеркнули эксперты.

2
Когда NeoCoV доберется до людей?

По словам ученых, NeoCoV может добраться до людей через одну мутацию.

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com
3
Откуда взялся новый коронавирус?

Природа NeoCoV, уточнили ученые, пока остается загадочной.

4
А какой еще штамм COVID-19 обнаружили в ЮАР?

В ноябре 2021-го в ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса «омикрон». Его также выявили в Ботсване, Евросоюзе, Израиле и России.

5
Кто предрасположен к «омикрону»?
Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

К «омикрону» предрасположены все, кто ранее не болел коронавирусом, заявил накануне замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Также стало известно, что у половины пациентов с «омикроном» исчезает самый частый симптом ковида.

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