У половины пациентов с омикроном исчез самый частый симптом ковида

Повышенная температура стала встречаться не более чем у половины пациентов с омикрон-штаммом, рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Медик пояснил, что повышенная температура остается одним из основных симптомов, однако теперь он перестает быть самым частым, пишет Lenta.ru.

Поздняков рассказал, что при заражении омикрон-штаммом коронавируса пациенты стали реже жаловаться на такие симптомы заболевания, как мышечные боли, снижение аппетита и аносмия (утрата обоняния и вкуса).

«То есть то, что было типично для предыдущих штаммов, прежде всего аносмия, при омикрон-штамме встречается достаточно редко — по сравнению с дельтой количество таких людей с аносмией снизилось в восемь раз», — сказал специалист.

«Вирус мимикрирует, уходит от атаки коллективного иммунного ответа и все больше превращается в обычную респираторную инфекцию. Для вируса это мера вынужденная, если мы говорим о нем как о чем-то укладывающемся в разумные законы», — пояснил Поздняков.

Между тем названы восемь препаратов для борьбы с омикроном. Омикрон выявили более чем в 100 странах, включая Россию. Ранее новый штамм проник в Алтайский край и начал стремительно распространяться.