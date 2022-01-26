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Здоровье

У половины пациентов с омикроном исчез самый частый симптом ковида

Повышенная температура стала встречаться не более чем у половины пациентов с омикрон-штаммом, рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Коронавирус. Штамм "омикрон".
Коронавирус. Штамм "омикрон".
C00.

Медик пояснил, что повышенная температура остается одним из основных симптомов, однако теперь он перестает быть самым частым, пишет Lenta.ru.

Поздняков рассказал, что при заражении омикрон-штаммом коронавируса пациенты стали реже жаловаться на такие симптомы заболевания, как мышечные боли, снижение аппетита и аносмия (утрата обоняния и вкуса).

«То есть то, что было типично для предыдущих штаммов, прежде всего аносмия, при омикрон-штамме встречается достаточно редко — по сравнению с дельтой количество таких людей с аносмией снизилось в восемь раз», — сказал специалист.

«Вирус мимикрирует, уходит от атаки коллективного иммунного ответа и все больше превращается в обычную респираторную инфекцию. Для вируса это мера вынужденная, если мы говорим о нем как о чем-то укладывающемся в разумные законы», — пояснил Поздняков.

Между тем названы восемь препаратов для борьбы с омикроном. Омикрон выявили более чем в 100 странах, включая Россию. Ранее новый штамм проник в Алтайский край и начал стремительно распространяться.

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