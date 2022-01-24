Омикрон проник в Алтайский край и начал стремительно распространяться

Среди заболевших 11 взрослых и ребенок дошкольного возраста. Все они проживают в Барнауле.

Из 11 взрослых у четырех есть постоянное место работы. Ребенок в детсад не ходил с 28 декабря 2021 года.

Известно, что один из заболевших вернулся из поездки в Доминиканскую республику, еще один почувствовал признаки недомогания после поездки в Шерегеш Кемеровской области.

Все остальные инфицированные Алтайский край не покидали.

« На 24.01.2022 все граждане, у которых было подтверждено наличие штамма „омикрон“ изолированы, находятся на лечении. Противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме», — говорится в сообщении.

Ранее власти края начали подготовку к новой волне, которую спровоцирует распространение омикрона.