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Жизнь

Названы восемь препаратов для борьбы с омикроном

При лечении омикрона оказались эффективны восемь известных противовирусных препаратов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Cell Research.

Коронавирус. Штамм "омикрон".
Коронавирус. Штамм "омикрон".
CС0

Ученые из Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гете исследовали препараты, которые уже использовались при разных штаммах коронавируса.

«Изучение клеточных культур показало, что омикрон остается чувствительным к восьми наиболее важным противовирусным препаратам и препаратам-кандидатам для лечения коронавирусной инфекции. К ним относятся EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), рибавирин, ремдезивир, фавиправир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостат, камостат и апротинин», — говорится в исследовании.

Ученые также объяснили, почему зараженные омикроном пациенты реже страдают от тяжелых форм заболевания.

«Это связано с тем, что данный штамм особенно чувствителен к подавлению так называемого интерферонового ответа, присутствующего во всех клетках организма», — отметили исследователи.

Омикрон выявили более чем в ста странах, включая Россию. Ранее новый штамм проник в Алтайский край и начал стремительно распространяться.

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