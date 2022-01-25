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Выбрать «жертву». Кто предрасположен к омикрону и как он протекает

«Омикрон» — новый штамм COVID-19, зародившийся в Африке и распространяющийся в Европе с Россией. Рассказываем, кто рискует им заразиться.

Коронавирус. Пандемия. Анализы.
Коронавирус. Пандемия. Анализы.
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Кто предрасположен к омикрону?

К омикрону предрасположены все, кто ранее не болел коронавирусом. Об этом РИА Новости заявил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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А омикрон переносится легче, чем дельта?

Опубликованные данные, считает Горелов, создают впечатление, что пациенты переносят омикрон легче. В то же время, добавил эпидемиолог, масштабы болезни среди населения — впечатляющие.

Коронавирус. Штамм &quot;омикрон&quot;.
Коронавирус. Штамм «омикрон».
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Число госпитализированных с ковидом скоро уменьшится?

Александр Горелов подчеркнул, что число госпитализированных пациентов вряд ли будет уменьшаться.

Кстати, Роспотребнадзор предлагает чаще тестировать сотрудников на коронавирус.

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