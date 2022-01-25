Выбрать «жертву». Кто предрасположен к омикрону и как он протекает

1
Кто предрасположен к омикрону?
К омикрону предрасположены все, кто ранее не болел коронавирусом. Об этом РИА Новости заявил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
2
А омикрон переносится легче, чем дельта?
Опубликованные данные, считает Горелов, создают впечатление, что пациенты переносят омикрон легче. В то же время, добавил эпидемиолог, масштабы болезни среди населения — впечатляющие.
Коронавирус. Штамм «омикрон».
CС0
3
Число госпитализированных с ковидом скоро уменьшится?
Александр Горелов подчеркнул, что число госпитализированных пациентов вряд ли будет уменьшаться.
Кстати, Роспотребнадзор предлагает чаще тестировать сотрудников на коронавирус.