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Образование

Досрочный этап ЕГЭ стартовал в Алтайском крае

20 марта в Алтайском крае начался период досрочной сдачи ЕГЭ. Он продлится до 10 апреля, сообщают в пресс-службе краевого Минобразования

ЕГЭ.
ЕГЭ.
Анна Зайкова

Начнется досрочный этап со сдачи экзаменов по географии и литературе. Как уточняют в ведомстве, сдать ЕГЭ до основной волны решили 265 человек, из них трое выпускников текущего года, 208 — прошлых лет, а также 14 обучающихся учреждений профессионального образования и 40 иностранцев.

Большинство из них выбрали русский язык (152 человека), профильную математику (129 человек) и обществознание (111 человек).

В министерстве подчеркивают. что для выпускников прошлых лет экзамены будут проходить на базе барнаульского лицея «Сигма». Выпускники текущего года, обучающиеся иностранных общеобразовательных организаций, учреждений среднего профессионального образования и те, кто не закончил среднее общее образование, будут сдавать экзамены в гимназии № 27 имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова.

Напомним, основная волна ЕГЭ в 2019 начнется 27 мая с экзаменов по географии и литературе. 29 мая пройдет ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. 31 мая будут сдавать историю и химию, 3 июня — русский язык. Дополнительный период пройдет с 3 по 20 сентября.

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