Экс-ректор бийского вуза подозревала в преступлениях своих коллег

Бывшая ректор бийского АГГПУ Людмила Мокрецова заметила странности в отчетности коллег еще летом 2022 года, сообщает Telegram-канал Mash Siberia .

В какой-то момент Мокрецова заметила, что по документам в служебной машине оставалось 795 л бензина при вместимости 60−70 л.

При проверке выяснилось, что топливо потратили двое сотрудников вуза. А до этого непонятным образом в штате оказался человек на удаленной работе, который не ясно чем занимался, но зарплату получал.

По общим подсчетам вскрывшиеся случаи нанесли учебному заведению ущерб в 378 тыс. Подавали жалобы в МВД, но возбуждать уголовное дело, по словам других преподавателей, отказались.

Суд. Судебный процесс. unsplash.com

Обо всех случаях знала проректор Елена Гусельникова, которая теперь исполняет обязанности Мокрецовой.

Зато под уголовную ответственность попала сама бывший ректор. Она якобы выписывала сотрудникам премии, а потом под давлением заставляла их отдавать деньги ей. Среди потерпевших значилась и Гусельникова.

На данный момент Мокрецова находится в СИЗО. Женщину подозревают в присвоении 1,6 млн рублей.

При этом преподаватели, сотрудники и студенты АГГПУ начали собирать подписи за освобождение женщины. На данный момент петицию подписали более 600 человек.

Ранее при этом стало известно, что Мокрецова больше не занимает должность в вузе. По данным СМИ, женщина написала заявление сама, но есть и неподтвержденная информация об увольнении «по дискредитирующим обстоятельствам».