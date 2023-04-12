Более 400 человек хотят освободить ректора бийского вуза из СИЗО

Напомним, следствие считает, что обвиняемая с 2021 по 2022 год, будучи ректором вуза, требовала от двух своих подчиненных деньги, которые они получили в качестве дополнительных выплат.
Таким образом, Мокрецова завладела почти 1,6 млн рублей.
В конце марта суд назначил ей наказание в виде заключения под стражу. Мокрецову поместили в СИЗО на 45 дней, то есть до середины мая.
Авторы петиции не верят, что ректор могла совершить это преступление, поскольку знают ее как порядочную и высоконравственную личность.
По их мнению, заключение под стражу — это слишком жесткая мера, которую зачастую не применяют даже к бандитам. Ее просят заменить на более гуманную.
В петиции также утверждают, что такое «жестокое отношение к Почетному работнику и Ветерану труда дискредитирует образование».
Генпрокуратуру и следственный комитет РФ просят взять ситуацию под свой контроль и не допустить предвзятости.
На момент публикации свои подписи оставили 444 человека.
Ранее к 13 годам «строгача» и штрафу в 30 млн рублей приговорили алтайского судью за взятки.