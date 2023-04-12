12 апреля
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Происшествия

Более 400 человек хотят освободить ректора бийского вуза из СИЗО

Преподаватели, сотрудники и студенты АГГПУ имени Шукшина в Бийске собирают подписи за освобождение обвиненной в коррупции Людмилы Мокрецовой, сообщает «Бийский рабочий».

Людмила Мокрецова
Людмила Мокрецова
YouTube-канал АГГПУ им. В.М. Шукшина

Напомним, следствие считает, что обвиняемая с 2021 по 2022 год, будучи ректором вуза, требовала от двух своих подчиненных деньги, которые они получили в качестве дополнительных выплат.

Таким образом, Мокрецова завладела почти 1,6 млн рублей.

В конце марта суд назначил ей наказание в виде заключения под стражу. Мокрецову поместили в СИЗО на 45 дней, то есть до середины мая.

Авторы петиции не верят, что ректор могла совершить это преступление, поскольку знают ее как порядочную и высоконравственную личность.

По их мнению, заключение под стражу — это слишком жесткая мера, которую зачастую не применяют даже к бандитам. Ее просят заменить на более гуманную.

В петиции также утверждают, что такое «жестокое отношение к Почетному работнику и Ветерану труда дискредитирует образование».

Генпрокуратуру и следственный комитет РФ просят взять ситуацию под свой контроль и не допустить предвзятости.

На момент публикации свои подписи оставили 444 человека.

Ранее к 13 годам «строгача» и штрафу в 30 млн рублей приговорили алтайского судью за взятки.

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