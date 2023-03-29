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Жизнь

Ректора бийского вуза отправили в СИЗО за превышение полномочий

Бийский городской суд 29 марта рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения ректору Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. В. М. Шукшина Людмиле Мокрецовой. Источники «Банфакс» сообщают, что ее отправили в СИЗО.

Людмила Мокрецова
Людмила Мокрецова
YouTube-канал АГГПУ им. В.М. Шукшина

По данным источников «Банфакса», суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако на сайте Бийского горсуда в разделе производства по материалам до сих пор не появилось об этом записи.

Людмилу Мокрецову подозревают в совершении нескольких уголовных преступлениях. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности).

По версии следствия ректор вуза в период с 2021 по 2022 год требовала от двух своих подчиненных деньги, которые они получили в виде дополнительных выплат. Так Мокрецова заполучила около 1,6 млн рублей.

Ранее в соцсетях появились сообщения о минировании корпуса АГИК в центре Барнаула.

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