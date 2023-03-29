Ректора бийского вуза отправили в СИЗО за превышение полномочий

По данным источников «Банфакса», суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако на сайте Бийского горсуда в разделе производства по материалам до сих пор не появилось об этом записи.
Людмилу Мокрецову подозревают в совершении нескольких уголовных преступлениях. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности).
По версии следствия ректор вуза в период с 2021 по 2022 год требовала от двух своих подчиненных деньги, которые они получили в виде дополнительных выплат. Так Мокрецова заполучила около 1,6 млн рублей.
Ранее в соцсетях появились сообщения о минировании корпуса АГИК в центре Барнаула.