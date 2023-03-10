10 марта
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Происшествия

В соцсетях появились сообщения о минировании корпуса АГИК в центре Барнаула

Очевидцы рассказали «Инциденту Барнаул» о сообщениях о минировании корпуса АГИК на пр. Ленина, 66А.

АГИК
АГИК
Источник: Алтайский государственный институт культуры

Студентов вывели на улицу. Около корпуса заметили машину полиции и пожарных.

Ранее подобные сообщения появились 16 января. Тогда эвакуировали все корпуса алтайского института культуры.

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