В соцсетях появились сообщения о минировании корпуса АГИК в центре Барнаула

Студентов вывели на улицу. Около корпуса заметили машину полиции и пожарных.
Ранее подобные сообщения появились 16 января. Тогда эвакуировали все корпуса алтайского института культуры.
Очевидцы рассказали «Инциденту Барнаул» о сообщениях о минировании корпуса АГИК на пр. Ленина, 66А.
Студентов вывели на улицу. Около корпуса заметили машину полиции и пожарных.
Ранее подобные сообщения появились 16 января. Тогда эвакуировали все корпуса алтайского института культуры.
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