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Происшествия

Сообщили о минировании: в Барнауле эвакуировали все корпуса института культуры

Алтайский институт культуры (АГИК) эвакуировали из-за сообщений о минировании 16 января. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

АГИК
АГИК
Источник: Алтайский государственный институт культуры

Студентов эвакуировали в корпусах на ул. Антона Петрова, 212, пр. Ленина 66, ул. Юрина, 277.

Первым спецслужбы проверили корпус на Антона Петрова, там учебный процесс надолго не прерывался.

В остальных корпусах спецслужбы в них задержались. На вызов приехали МЧС и Росгвардия. На момент написания новости проверки завершили.

Напомним, утром 16 января курсантов и преподавательский состав БЮИ МВД также экстренно эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает amic.ru. На почту вуза написали, что в здании заложено взрывное устройство.

После проверки взрывчатых веществ не нашли. Учебный процесс продолжился. Ранее в АГИК провели Новогодний бал.

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