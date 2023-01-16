Сообщили о минировании: в Барнауле эвакуировали все корпуса института культуры

Студентов эвакуировали в корпусах на ул. Антона Петрова, 212, пр. Ленина 66, ул. Юрина, 277.
Первым спецслужбы проверили корпус на Антона Петрова, там учебный процесс надолго не прерывался.
В остальных корпусах спецслужбы в них задержались. На вызов приехали МЧС и Росгвардия. На момент написания новости проверки завершили.
Напомним, утром 16 января курсантов и преподавательский состав БЮИ МВД также экстренно эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает amic.ru. На почту вуза написали, что в здании заложено взрывное устройство.
После проверки взрывчатых веществ не нашли. Учебный процесс продолжился. Ранее в АГИК провели Новогодний бал.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!