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Образование

«Эти „попы“ не нужно ниоткуда вытаскивать»: Путин рассмешил общественников на встрече

Президент России Владимир Путин на встрече в Череповце рассмешил общественников, а также представителей местной власти и правительства страны, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

На мероприятии ректор Череповецкого госуниверситета Дмитрий Афанасьев пожаловался Путину на примерные образовательные программы (ПООП), которые сейчас рассматриваются как стандарт.

«Можно ли их достать, эти ПООПы, из стандартов и сделать рекомендациями?» — спросил он Путина.

Президент напомнил Афанасьеву, что такие программы носят исключительно рекомендательный характер. При этом он использовал «фонетическую игру».

«Эти ПООПы не нужно ниоткуда вытаскивать. Потому что сейчас в соответствии с действующим законом они носят только рекомендательный характер», — сказал глава государства.

Такой ответ вызвал бурный смех у присутствующих, в том числе вице-премьера Татьяны Голиковой.

Вторая шутка Путина коснулась экс-министра образования и науки Андрея Фурсенко. Президент пожурил его за разговоры и пообещал пересадить «на заднюю парту».

«Я вас отсажу на заднюю парту, если вы будете болтать», — сказал глава государства под смех присутствующих.

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