«Эти „попы“ не нужно ниоткуда вытаскивать»: Путин рассмешил общественников на встрече

Президент России Владимир Путин на встрече в Череповце рассмешил общественников, а также представителей местной власти и правительства страны, сообщает РИА «Новости» .

На мероприятии ректор Череповецкого госуниверситета Дмитрий Афанасьев пожаловался Путину на примерные образовательные программы (ПООП), которые сейчас рассматриваются как стандарт.

«Можно ли их достать, эти ПООПы, из стандартов и сделать рекомендациями?» — спросил он Путина.

Президент напомнил Афанасьеву, что такие программы носят исключительно рекомендательный характер. При этом он использовал «фонетическую игру».

«Эти ПООПы не нужно ниоткуда вытаскивать. Потому что сейчас в соответствии с действующим законом они носят только рекомендательный характер», — сказал глава государства.

Такой ответ вызвал бурный смех у присутствующих, в том числе вице-премьера Татьяны Голиковой.

Замечание Путина про ПООПы оживило встречу с общественниками в Череповце.



Можно ли их вытащить, спросили у президента.



«Эти ПООПы не нужно никуда вытаскивать», - ответил он.



*Вы наверняка знали, но ПООПЫ - примерные основные образовательные программы. pic.twitter.com/yPv0FacJWN — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 4, 2020

Вторая шутка Путина коснулась экс-министра образования и науки Андрея Фурсенко. Президент пожурил его за разговоры и пообещал пересадить «на заднюю парту».

«Я вас отсажу на заднюю парту, если вы будете болтать», — сказал глава государства под смех присутствующих.