«Эти „попы“ не нужно ниоткуда вытаскивать»: Путин рассмешил общественников на встрече

На мероприятии ректор Череповецкого госуниверситета Дмитрий Афанасьев пожаловался Путину на примерные образовательные программы (ПООП), которые сейчас рассматриваются как стандарт.
«Можно ли их достать, эти ПООПы, из стандартов и сделать рекомендациями?» — спросил он Путина.
Президент напомнил Афанасьеву, что такие программы носят исключительно рекомендательный характер. При этом он использовал «фонетическую игру».
«Эти ПООПы не нужно ниоткуда вытаскивать. Потому что сейчас в соответствии с действующим законом они носят только рекомендательный характер», — сказал глава государства.
Такой ответ вызвал бурный смех у присутствующих, в том числе вице-премьера Татьяны Голиковой.
Замечание Путина про ПООПы оживило встречу с общественниками в Череповце.— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 4, 2020
Можно ли их вытащить, спросили у президента.
«Эти ПООПы не нужно никуда вытаскивать», - ответил он.
*Вы наверняка знали, но ПООПЫ - примерные основные образовательные программы. pic.twitter.com/yPv0FacJWN
Вторая шутка Путина коснулась экс-министра образования и науки Андрея Фурсенко. Президент пожурил его за разговоры и пообещал пересадить «на заднюю парту».
«Я вас отсажу на заднюю парту, если вы будете болтать», — сказал глава государства под смех присутствующих.
Путин пожурил Фурсенко за болтовню и пригрозил пересадить на заднюю парту pic.twitter.com/QJerLOdj9b— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 4, 2020