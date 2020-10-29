«Это не случайный успех»: Алтайский край стал первым в России по допобразованию педагогов

Добиться этого позволила большая работа Алтайского института развития образования имени Адриана Топорова, считает министр образования и науки края Максим Костенко.
«Это не случайный успех. <…> Кроме массовых программ институт проводит большую работу по сетевому взаимодействию профессиональных сообществ, например „Учитель года“, „Ассоциация молодых педагогов Алтая“. Апробирует новые программы повышения квалификации, шаг за шагом двигаясь вперед и не останавливаясь на достигнутом», — считает министр.
Ежегодно АИРО обучает в среднем около 12 тыc. педагогических работников, реализует 106 программ повышения квалификации и шесть направлений переподготовки.
За три года более трех тысяч педагогов из 67 регионов России прошли повышение квалификации на базе института.
В 2018 году АИРО занял первое место в России по программам дополнительного профессионального педагогического образования, а в 2017 году институт получил статус Федеральной инновационной площадки Минобрнауки РФ.
Ранее Максим Костенко дал большое интервью altapress.ru, в котором рассказал о школе будущего.