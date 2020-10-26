«Практика показывает». Министр образования Максим Костенко о переходе на дистант, химических колбах и «зеленом» ЕГЭ

Анализ «граблей»
— Весной школы переходили на удаленку, и это был настоящий ад для всех — и родителей, и детей и учителей. Какие выводы сделаны?
— Мы подготовили подробные кейсы по всему тому, что пережили. Вытащили все сложности и проанализировали. Первое — домашние задания, которые соответствовали учебникам и стандартам, но которые невозможно было выполнить дома. Например, отрепетировать ведение баскетбольного мяча одной рукой.
Мы собрали все задания по всем предметам и разработали методические рекомендации, где четко расписано: вот вы переходите на дистант, какие «грабли» тут возможны и как их избежать.
У нас сегодня больший объем инструментария — больше образовательных платформ, которые уже опробованы детьми, родителями и учителями. Поменялись компетенции учителей, причем как молодых, так и опытных. И сама психологическая готовность, конечно, сейчас выше. Мы стали мобильнее в вопросах экстренного перехода на удаленное обучение.
Хорошо, что все больше родителей понимает, что это вынужденная мера и ни о каком вечном дистанте речь не идет.
Сейчас, в условиях роста заболеваемости ОРВИ и ковидом, мы предложили вариант: там, где 30% учителей не могут работать, школы сами оценивают ситуацию и могут досрочно уходить на каникулы. Четыре школы так и сделали.
Из 21 тысячи учителей более 1300 сейчас не работают. Это чувствуется во многих школах: в одних нет 6% педагогического состава, в других — 30% и более. В 118-й школе вообще 45% преподавателей ушли на больничный или самоизоляцию. Физически просто невозможно уже оставшимся замещать друг друга.
Многие классы уходят на самоизоляцию и удаленное обучение. Мы организовали такой разноформатный режим. Конечно, это легче, чем весенняя удаленка. Весной все было вообще впервые за 500 лет, сейчас уже есть опыт.
Школа 2.0
— Технически школы готовы вести удаленное обучение? Что изменилось с весны?
— Во-первых, за период весеннего дистанционного обучения, по нашим подсчетам, примерно 11 тыс. семей купили своим детям компьютеры, это, наверное, способствовали президентские выплаты.
В школах тоже провели ревизию технического состояния. Многие создали свои локальные сети для таких чрезвычайных ситуаций. Ну, и мы помогли школам. За лето в муниципалитеты поступило более 6000 единиц компьютерной техники.
Основную площадку для удаленки — информационную систему «Сетевой регион. Образование» — тоже пришлось выводить на новый уровень. Наши коллеги из Института цифровых технологий просто из серверных не выходили, вскрыли все системные программистские ошибки, которые, может быть, никогда бы и не обнаружились в «мирное» время. А кроме того, героически отбили 16 тыс. кибератак.
— Куда еще не дошли компьютерные технологии в Алтайском крае?
— Только в шести школах из 1100 в крае интернет не позволяет учиться удаленно. Интернет централизованно подводили по национальному проекту «Образование». Это была мощная работа в конце 2019 и в 2020 году.
Сейчас главное — обновить технику. Последняя модернизация была еще в период первого национального проекта, больше 10 лет назад. В некоторых школах компьютеры стоят с 1998 года. А дети живут в 2020-м, у них есть гаджеты, и они видят разницу. Нам же важно, чтобы им было интересно.
К концу 2023 года во всех городских школах будет интернет 100 Mb, в сельских — 50. Это на федеральные средства. Кроме того, проект «Цифровая образовательная среда» позволит нам в 300 школах, в основном сельских, обновить компьютерную технику.
Хранитель колбы
— Что еще необходимо поменять в школах помимо оргтехники?
— Недавно специальным решением губернатора (то есть это вне всяких проектов, дополнительно) нам выделили 50 млн рублей для приобретения лабораторий по химии, физике, биологии. Модернизация произойдет в 2021/22 учебном году. На эти деньги мы можем оборудовать 150 новых классов.
Это важно, во-первых, потому что естественно-научные дисциплины в приоритете сейчас как основа научного прорыва. И мы знаем, что там, где появляются современные лаборатории, начинают резко расти образовательные результаты.
Во-вторых, такое оборудование есть не везде. Мы ездим по сельским школам и видим, что где-то учитель химии пользуется колбами, купленными 15 лет назад. Где-то учитель физики вообще хранит приборы с момента открытия школы в 1970-х.
Мы начинаем масштабное обновление естественно-научных кабинетов, подготовили заявку в Министерство просвещения, надеемся на федеральную финансовую поддержку.
В конце концов, главная задача нацпроекта — попадание России в десятку лучших мировых систем образования по качеству. И мы, конечно, стараемся, как и все регионы, внести в это свой вклад.
ЕГЭ и аттестат
— Что изменится в этом учебном году в части проведения ОГЭ и ЕГЭ?
— Все уже знают, что не будет обязательного ЕГЭ по иностранному языку, а ЕГЭ по информатике будет только в компьютерной форме. 50 млн выделено еще из краевого бюджета на организацию компьютерных классов в муниципальных школах.
ОГЭ по химии и биологии пройдут в форме лабораторных работ. Вот еще почему важно оборудование этих классов.
Сложно пока ответить, будет ли обязательным ЕГЭ для выпускников. Никакой информации от федерального регулятора пока нет. Но практика показала, что в прошлом году ребята, которые не стали сдавать экзамен и просто забрали аттестаты, себя все равно нашли: пошли в заведения среднего образования, стали устраивать личную жизнь, делать индивидуальную карьеру.
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев уже сказал, что возможно повторение этого варианта и в 2021 году, депутаты Госдумы также говорят о рассмотрении такого сценария.
Ждем решений, но пока думаем, что ЕГЭ будет обязательным. Все сроки и графики уже есть на сайте Минпросвещения. До февраля ребята должны определиться, какие экзамены будут сдавать.
— Каковы шансы поступить в алтайские вузы у ребят, которые все же будут сдавать ЕГЭ?
— Еще одна хорошая новость: в этом году в вузах будет примерно на 1500 бюджетных мест больше — почти 9000. Минобрнауки РФ услышало и приняло наши аргументы, но мы будем просить еще. Это нужно, чтобы дать максимальные возможности нашим выпускникам остаться в крае. Они должны понимать, что могут поступить на те специальности, которые им интересны.
В этом смысле мы ведем совместную работу с вузами. Например, школьники выбирают ЕГЭ по информатике, а мест в вузах в восемь раз меньше, чем тех, кто выбирает. И получается, что отличный выпускник, может быть, даже 100-балльник, вынужден уезжать в Новосибирск, Томск или Омск, не говоря уже о Москве и Петербурге, где просто больше технических специальностей.
Они у нас всех информатиков и «выгребают». А между тем это очень востребованная специальность. Конкурс доходит до 16 человек на место.
Миллионная зарплата
— Мы знаем, что началась программа «Земский учитель», зарплата педагогов стала выше. Можно ли говорить, что кадровая проблема решена?
— В системе образования 36 тыс. педагогических работников. Большая часть из них работает в селе (у нас 64% школ — сельские и малокомплектные), а большая часть детей учится в городах. Эта диспропорция сохраняется.
Мы видим очень стабильные коллективы в сельской местности. Там есть целые семейные династии, где должность учителя или директора школы, можно сказать, передается по наследству.
Есть проблема в том, что у нас много молодых кадров, которые могут быстро уходить, и много учителей со стажем. А вот средняя прослойка — 30−40 лет — невелика.
Без ложной скромности мы гордимся революционными изменениями в системе оплаты труда. В муниципалитетах удалось увеличить инвариантную, неизменную часть зарплаты. Плюс есть еще стимулирующая часть.
Дополнительная возможность заработать — классное руководство. Это плюс 5000 рублей, а у некоторых и 10 тыс., поскольку ведут два класса.
В Барнауле сейчас средняя зарплата составляет 33 тыс. рублей, по краю — 28 700. Это выше на 120% от плана. Было 3500 педагогов, которые сидели за МРОТе, сейчас зарплата начинается от 15 тыс.
И наша следующая цель — перевести краевые учреждения на эту же систему. Таких у нас почти 120. В их числе общеобразовательные профильные (лицеи, летная школа, кадеты), 33 коррекционные школы, 22 детских дома, учреждения дополнительного образования, 39 средних профессиональных заведений. На модернизацию системы оплаты труда учителей нужно 350 млн рублей в год дополнительно.
Не так лежу
— И все же известны примеры, когда молодой учитель и недели не выдерживает в школе.
— Рабочая нагрузка высокая. Еще больше психологическая нагрузка. Обвинительная риторика родителей в отношении учителей очень сильна. «Я тебя не знаю, но предыдущий учитель был плохой, поэтому и ты плохой, получай за это, разбираться я ни с кем не буду».
Молодые учителя говорят, что это первый стресс и первый фактор, который тебя просто бьет наповал и эмоционально выжигает, хотя ты еще толком не приступил к работе.
Очень важно нормально выстраивать диалог. Ну, нет других учителей, они же не с Марса прилетают, как нет и других родителей, мы все живем здесь и сейчас. Если мы, взрослые люди, не можем договариваться, то чему мы детей научим.
Надо понимать, что учитель всегда на виду, он на переднем плане, особенно в селе. Ему первому кости моют при случае. Однажды я услышал интервью Аллы Пугачевой, она говорила: «Я знаю, что в доме никого нет, все закрыто, я захожу в ванную, где нет окон, ложусь и думаю: я как-то не так лежу, надо красивее, надо соответствовать». Я тогда подумал: что попало говорит. А теперь очень хорошо понимаю, о чем это.
— Сколько вакансий есть сейчас?
— После окончания учебного года у нас всегда открывается порядка 500 вакансий (в этом году чуть более 600), в течение лета закрываем. Иногда с помощью перераспределения нагрузки. Плюс приток новых кадров.
Интересно, но коронавирусные ограничения сыграли и положительную роль. К нам приходят люди, которые потеряли свой бизнес и вспомнили, что по образованию они педагоги. Они проходят переподготовку и идут работать в школы.
Есть дефицит учителей второго иностранного языка, который ввели в прошлом году, учителей начальных классов, потому что классов много, а также физиков и химиков, потому что педагогический университет долгое время не вел подготовку по этим специальностям.
Большие возможности
— Как вы думаете, в какую сторону будет развиваться российское образование? Назовите несколько тенденций, от которых мы уже не сможем отмахнуться в ближайшее время.
— Все отечественные и зарубежные исследователи говорят о том, что учительская профессия будет переживать возрождение. Она не уйдет в «цифру». Один из важных выводов, который мы сделали из весенней ситуации с дистантом: образование без живой опоры на другого человека невозможно.
Учительство станет не просто передачей знаний о предмете (этого как раз много в интернете), а психологической поддержкой, коммуникативным регулятором, сопровождением — тьюторством.
Профессия станет более престижной и высокооплачиваемой. У ребят, которые сейчас поступают в педагогические вузы, большие перспективы.
Образование будет индивидуализироваться. Это связано не только с цифровизацией и развитием каждого ребенка в отдельности, но и со здоровьем. Мы видим, что год от года становится все больше детей с особенностями развития. Для них нужны отдельные адаптированные интеграционные программы.
За счет индивидуализации будет расширен спектр педагогических профессий, будут появляться новые специальности, например игровые педагоги, педагоги-дефектологи.
Будет изменяться классно-урочная система. Дети с высокой самоорганизацией и волей, стремящиеся к успеху, особенно в средних и старших классах, уже сегодня выбирают индивидуальные маршруты обучения при поддержке родителей. Для менее мотивированных учеников и детей с особенностями развития, конечно, останутся, группы, для них важна социализация.
Личное дело
— Вы два года работаете в должности министра образования. Назовите лучшие проекты, к которым вы лично приложили руку и после исполнения которых были довольны, как сытый кот.
— Мы начинали создавать учебник по истории и краеведению еще в Институте развития образования и закончили работу над ним уже здесь. Он соответствует всем стандартам и, более того, признан лучшим в стране. Мы сделали всю линейку к основным предметам: история Алтайского края, география, ботаника, культура, литература, экономика, и даже математика на краеведческом материале.
Наш межпредметный учебник «Путешествие математика по истории» вышел в крупнейшем и мощном издательстве «Просвещение». Многие регионы пошли вслед за нами.
Я вполне доволен новой системой оплаты труда. Эта работа долгое время буксовала, и я рад, что нам удалось все довести до конца. С помощью высшей политической воли, конечно. 1,5 млрд рублей было выделено в год к фондам оплаты труда. Это же беспрецедентно.
Большое достижение — создание регионального научно-образовательного комплекса и вхождение края в научный консорциум «Вернадский» под эгидой МГУ. Это проект, который интегрирует ведущие университеты, научные организации и высокотехнологичные компании страны и региона для использования передовых технологий.
Мы абсолютные лидеры по грантам Минпросвещения. Нам удалось добыть 2,5 млрд рублей. Эти деньги идут не на поддержку и функционирование чего-либо, это бюджет развития — то, что поможет сделать что-то принципиально новое.
В прошлом учебном году мы впервые вошли в зеленую зону по ЕГЭ. Рособрнадзор рейтингует регионы по качеству его организации, подсчитывает все сбои, недоразумения и подтвердившиеся жалобы. Там есть красная, оранжевая, желтая и зеленая зоны. Мы все время были где-то между красной и оранжевой. Мы на втором месте после Ленинградской области.
Такого результата удалось добиться очень тесным взаимодействием со всеми службами, которые помогли нам пройти нынешний июльский ЕГЭ. Вот тут я точно сытый кот.