«Практика показывает». Министр образования Максим Костенко о переходе на дистант, химических колбах и «зеленом» ЕГЭ

Министр образования Алтайского края Максим Костенко уверен, что профессия учителя в будущем станет высокооплачиваемой и престижной, обучение будет более индивидуальным и появятся новые специальности. О школе будущего, масштабном перевооружении классов, предстоящем ЕГЭ и важности контакта учителей и родителей министр рассказал в большом интервью altapress.ru.

Анализ «граблей»

— Весной школы переходили на удаленку , и это был настоящий ад для всех — и родителей , и детей и учителей. Какие выводы сделаны?

— Мы подготовили подробные кейсы по всему тому, что пережили. Вытащили все сложности и проанализировали. Первое — домашние задания, которые соответствовали учебникам и стандартам, но которые невозможно было выполнить дома. Например, отрепетировать ведение баскетбольного мяча одной рукой.

Мы собрали все задания по всем предметам и разработали методические рекомендации, где четко расписано: вот вы переходите на дистант, какие «грабли» тут возможны и как их избежать.

У нас сегодня больший объем инструментария — больше образовательных платформ, которые уже опробованы детьми, родителями и учителями. Поменялись компетенции учителей, причем как молодых, так и опытных. И сама психологическая готовность, конечно, сейчас выше. Мы стали мобильнее в вопросах экстренного перехода на удаленное обучение.

Хорошо, что все больше родителей понимает, что это вынужденная мера и ни о каком вечном дистанте речь не идет.

Сейчас, в условиях роста заболеваемости ОРВИ и ковидом, мы предложили вариант: там, где 30% учителей не могут работать, школы сами оценивают ситуацию и могут досрочно уходить на каникулы. Четыре школы так и сделали.

Из 21 тысячи учителей более 1300 сейчас не работают. Это чувствуется во многих школах: в одних нет 6% педагогического состава, в других — 30% и более. В 118-й школе вообще 45% преподавателей ушли на больничный или самоизоляцию. Физически просто невозможно уже оставшимся замещать друг друга.

Многие классы уходят на самоизоляцию и удаленное обучение. Мы организовали такой разноформатный режим. Конечно, это легче, чем весенняя удаленка. Весной все было вообще впервые за 500 лет, сейчас уже есть опыт.

Школа. Заринский район. Анна Зайкова.

Школа 2.0

— Технически школы готовы вести удаленное обучение? Что изменилось с весны?

— Во-первых, за период весеннего дистанционного обучения, по нашим подсчетам, примерно 11 тыс. семей купили своим детям компьютеры, это, наверное, способствовали президентские выплаты.

В школах тоже провели ревизию технического состояния. Многие создали свои локальные сети для таких чрезвычайных ситуаций. Ну, и мы помогли школам. За лето в муниципалитеты поступило более 6000 единиц компьютерной техники.

Основную площадку для удаленки — информационную систему «Сетевой регион. Образование» — тоже пришлось выводить на новый уровень. Наши коллеги из Института цифровых технологий просто из серверных не выходили, вскрыли все системные программистские ошибки, которые, может быть, никогда бы и не обнаружились в «мирное» время. А кроме того, героически отбили 16 тыс. кибератак.

Школа. Заринский район. Анна Зайкова.

— Куда еще не дошли компьютерные технологии в Алтайском крае?

— Только в шести школах из 1100 в крае интернет не позволяет учиться удаленно. Интернет централизованно подводили по национальному проекту «Образование». Это была мощная работа в конце 2019 и в 2020 году.

Сейчас главное — обновить технику. Последняя модернизация была еще в период первого национального проекта, больше 10 лет назад. В некоторых школах компьютеры стоят с 1998 года. А дети живут в 2020-м, у них есть гаджеты, и они видят разницу. Нам же важно, чтобы им было интересно.

К концу 2023 года во всех городских школах будет интернет 100 Mb, в сельских — 50. Это на федеральные средства. Кроме того, проект «Цифровая образовательная среда» позволит нам в 300 школах, в основном сельских, обновить компьютерную технику.

Интернет. Компьютер. СС0.

Хранитель колбы

— Что еще необходимо поменять в школах помимо оргтехники?

— Недавно специальным решением губернатора (то есть это вне всяких проектов, дополнительно) нам выделили 50 млн рублей для приобретения лабораторий по химии, физике, биологии. Модернизация произойдет в 2021/22 учебном году. На эти деньги мы можем оборудовать 150 новых классов.

Это важно, во-первых, потому что естественно-научные дисциплины в приоритете сейчас как основа научного прорыва. И мы знаем, что там, где появляются современные лаборатории, начинают резко расти образовательные результаты.

Во-вторых, такое оборудование есть не везде. Мы ездим по сельским школам и видим, что где-то учитель химии пользуется колбами, купленными 15 лет назад. Где-то учитель физики вообще хранит приборы с момента открытия школы в 1970-х.

Мы начинаем масштабное обновление естественно-научных кабинетов, подготовили заявку в Министерство просвещения, надеемся на федеральную финансовую поддержку.

В конце концов, главная задача нацпроекта — попадание России в десятку лучших мировых систем образования по качеству. И мы, конечно, стараемся, как и все регионы, внести в это свой вклад.

ЕГЭ и аттестат

— Что изменится в этом учебном году в части проведения ОГЭ и ЕГЭ?

— Все уже знают, что не будет обязательного ЕГЭ по иностранному языку, а ЕГЭ по информатике будет только в компьютерной форме. 50 млн выделено еще из краевого бюджета на организацию компьютерных классов в муниципальных школах.

Школа. Заринский район. Анна Зайкова.

ОГЭ по химии и биологии пройдут в форме лабораторных работ. Вот еще почему важно оборудование этих классов.

Сложно пока ответить, будет ли обязательным ЕГЭ для выпускников. Никакой информации от федерального регулятора пока нет. Но практика показала, что в прошлом году ребята, которые не стали сдавать экзамен и просто забрали аттестаты, себя все равно нашли: пошли в заведения среднего образования, стали устраивать личную жизнь, делать индивидуальную карьеру.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев уже сказал, что возможно повторение этого варианта и в 2021 году, депутаты Госдумы также говорят о рассмотрении такого сценария.

Ждем решений, но пока думаем, что ЕГЭ будет обязательным. Все сроки и графики уже есть на сайте Минпросвещения. До февраля ребята должны определиться, какие экзамены будут сдавать.

Акция «100 баллов до победы» в лицее № 122. ЕГЭ. Министерство образования и науки Алтайского края.

— Каковы шансы поступить в алтайские вузы у ребят , которые все же будут сдавать ЕГЭ?

— Еще одна хорошая новость: в этом году в вузах будет примерно на 1500 бюджетных мест больше — почти 9000. Минобрнауки РФ услышало и приняло наши аргументы, но мы будем просить еще. Это нужно, чтобы дать максимальные возможности нашим выпускникам остаться в крае. Они должны понимать, что могут поступить на те специальности, которые им интересны.

В этом смысле мы ведем совместную работу с вузами. Например, школьники выбирают ЕГЭ по информатике, а мест в вузах в восемь раз меньше, чем тех, кто выбирает. И получается, что отличный выпускник, может быть, даже 100-балльник, вынужден уезжать в Новосибирск, Томск или Омск, не говоря уже о Москве и Петербурге, где просто больше технических специальностей.

Они у нас всех информатиков и «выгребают». А между тем это очень востребованная специальность. Конкурс доходит до 16 человек на место.

Выпускной-2018 в Барнауле instagram.com/i_7ev/

Миллионная зарплата

— Мы знаем , что началась программа «Земский учитель», зарплата педагогов стала выше. Можно ли говорить , что кадровая проблема решена?

— В системе образования 36 тыс. педагогических работников. Большая часть из них работает в селе (у нас 64% школ — сельские и малокомплектные), а большая часть детей учится в городах. Эта диспропорция сохраняется.

Мы видим очень стабильные коллективы в сельской местности. Там есть целые семейные династии, где должность учителя или директора школы, можно сказать, передается по наследству.

Есть проблема в том, что у нас много молодых кадров, которые могут быстро уходить, и много учителей со стажем. А вот средняя прослойка — 30−40 лет — невелика.

Зарплата. Доходы. Финансы. altapress.ru

Без ложной скромности мы гордимся революционными изменениями в системе оплаты труда. В муниципалитетах удалось увеличить инвариантную, неизменную часть зарплаты. Плюс есть еще стимулирующая часть.

Дополнительная возможность заработать — классное руководство. Это плюс 5000 рублей, а у некоторых и 10 тыс., поскольку ведут два класса.

В Барнауле сейчас средняя зарплата составляет 33 тыс. рублей, по краю — 28 700. Это выше на 120% от плана. Было 3500 педагогов, которые сидели за МРОТе, сейчас зарплата начинается от 15 тыс.

И наша следующая цель — перевести краевые учреждения на эту же систему. Таких у нас почти 120. В их числе общеобразовательные профильные (лицеи, летная школа, кадеты), 33 коррекционные школы, 22 детских дома, учреждения дополнительного образования, 39 средних профессиональных заведений. На модернизацию системы оплаты труда учителей нужно 350 млн рублей в год дополнительно.

Школа. Заринский район. Анна Зайкова.

Не так лежу

— И все же известны примеры , когда молодой учитель и недели не выдерживает в школе.

— Рабочая нагрузка высокая. Еще больше психологическая нагрузка. Обвинительная риторика родителей в отношении учителей очень сильна. «Я тебя не знаю, но предыдущий учитель был плохой, поэтому и ты плохой, получай за это, разбираться я ни с кем не буду».

Молодые учителя говорят, что это первый стресс и первый фактор, который тебя просто бьет наповал и эмоционально выжигает, хотя ты еще толком не приступил к работе.

Очень важно нормально выстраивать диалог. Ну, нет других учителей, они же не с Марса прилетают, как нет и других родителей, мы все живем здесь и сейчас. Если мы, взрослые люди, не можем договариваться, то чему мы детей научим.

Учитель. СС0.

Надо понимать, что учитель всегда на виду, он на переднем плане, особенно в селе. Ему первому кости моют при случае. Однажды я услышал интервью Аллы Пугачевой, она говорила: «Я знаю, что в доме никого нет, все закрыто, я захожу в ванную, где нет окон, ложусь и думаю: я как-то не так лежу, надо красивее, надо соответствовать». Я тогда подумал: что попало говорит. А теперь очень хорошо понимаю, о чем это.

— Сколько вакансий есть сейчас?

— После окончания учебного года у нас всегда открывается порядка 500 вакансий (в этом году чуть более 600), в течение лета закрываем. Иногда с помощью перераспределения нагрузки. Плюс приток новых кадров.

Интересно, но коронавирусные ограничения сыграли и положительную роль. К нам приходят люди, которые потеряли свой бизнес и вспомнили, что по образованию они педагоги. Они проходят переподготовку и идут работать в школы.

Барнаульская гимназия № 42. Анна Зайкова.

Есть дефицит учителей второго иностранного языка, который ввели в прошлом году, учителей начальных классов, потому что классов много, а также физиков и химиков, потому что педагогический университет долгое время не вел подготовку по этим специальностям.

Большие возможности

— Как вы думаете , в какую сторону будет развиваться российское образование? Назовите несколько тенденций , от которых мы уже не сможем отмахнуться в ближайшее время.

— Все отечественные и зарубежные исследователи говорят о том, что учительская профессия будет переживать возрождение. Она не уйдет в «цифру». Один из важных выводов, который мы сделали из весенней ситуации с дистантом: образование без живой опоры на другого человека невозможно.

Учительство станет не просто передачей знаний о предмете (этого как раз много в интернете), а психологической поддержкой, коммуникативным регулятором, сопровождением — тьюторством.

Барнаульская гимназия № 42. Анна Зайкова.

Профессия станет более престижной и высокооплачиваемой. У ребят, которые сейчас поступают в педагогические вузы, большие перспективы.

Образование будет индивидуализироваться. Это связано не только с цифровизацией и развитием каждого ребенка в отдельности, но и со здоровьем. Мы видим, что год от года становится все больше детей с особенностями развития. Для них нужны отдельные адаптированные интеграционные программы.

За счет индивидуализации будет расширен спектр педагогических профессий, будут появляться новые специальности, например игровые педагоги, педагоги-дефектологи.

Будет изменяться классно-урочная система. Дети с высокой самоорганизацией и волей, стремящиеся к успеху, особенно в средних и старших классах, уже сегодня выбирают индивидуальные маршруты обучения при поддержке родителей. Для менее мотивированных учеников и детей с особенностями развития, конечно, останутся, группы, для них важна социализация.

Школа. Заринский район. Анна Зайкова.

Личное дело

— Вы два года работаете в должности министра образования. Назовите лучшие проекты , к которым вы лично приложили руку и после исполнения которых были довольны , как сытый кот.

— Мы начинали создавать учебник по истории и краеведению еще в Институте развития образования и закончили работу над ним уже здесь. Он соответствует всем стандартам и, более того, признан лучшим в стране. Мы сделали всю линейку к основным предметам: история Алтайского края, география, ботаника, культура, литература, экономика, и даже математика на краеведческом материале.

Наш межпредметный учебник «Путешествие математика по истории» вышел в крупнейшем и мощном издательстве «Просвещение». Многие регионы пошли вслед за нами.

Я вполне доволен новой системой оплаты труда. Эта работа долгое время буксовала, и я рад, что нам удалось все довести до конца. С помощью высшей политической воли, конечно. 1,5 млрд рублей было выделено в год к фондам оплаты труда. Это же беспрецедентно.

Максим Костенко. Анна Зайкова , altapress.ru

Большое достижение — создание регионального научно-образовательного комплекса и вхождение края в научный консорциум «Вернадский» под эгидой МГУ. Это проект, который интегрирует ведущие университеты, научные организации и высокотехнологичные компании страны и региона для использования передовых технологий.

Мы абсолютные лидеры по грантам Минпросвещения. Нам удалось добыть 2,5 млрд рублей. Эти деньги идут не на поддержку и функционирование чего-либо, это бюджет развития — то, что поможет сделать что-то принципиально новое.

В прошлом учебном году мы впервые вошли в зеленую зону по ЕГЭ. Рособрнадзор рейтингует регионы по качеству его организации, подсчитывает все сбои, недоразумения и подтвердившиеся жалобы. Там есть красная, оранжевая, желтая и зеленая зоны. Мы все время были где-то между красной и оранжевой. Мы на втором месте после Ленинградской области.

Такого результата удалось добиться очень тесным взаимодействием со всеми службами, которые помогли нам пройти нынешний июльский ЕГЭ. Вот тут я точно сытый кот.