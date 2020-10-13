Уже не «фазанка». Как в Алтайском крае при помощи нового оборудования на миллионы рублей из училищ делают «конфетки»

Несколько лет в Алтайском крае идет мощная кампания по модернизации оборудования в сфере среднего профессионального образования. Учебные заведения обновили не только техническую базу, но и собственный статус. Так что теперь, оставшись с тройками, после 9-го класса почти невозможно поступить в колледжи и техникумы из-за большого конкурса. Об этом рассказал на открытии новых мастерских в Алтайской академии гостеприимства министр образования региона Максим Костенко.

Новые пространства

В Алтайской академии гостеприимства при государственной поддержке открыли новые мастерские по приоритетному направлению «искусство, дизайн, сфера услуг». Материально-техническую базу обновили настолько, что теперь она не только соответствует международным образовательным стандартам, но и может конкурировать с профессиональным оборудованием любых краевых предприятий.

В академии проходят профессиональные пробы школьники, обучаются по программам переподготовки взрослые. Здесь организовывали конкурсные площадки для отбора на соревнования VIII Национального чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Russia. Но главное — новые мастерские дают возможность качественно провести демонстрационные экзамены.

«Эти образовательные пространства создают условиях для того, чтобы студент не просто сказал: „Я учил и сейчас вам расскажу“, а „Я учил и покажу вам, что умею“, — говорит Максим Костенко. — Практикоориентированность — главная составляющая профессионального образования».

Более 20 млн рублей инвестировано только в оборудование четырех площадок в Алтайской академии гостеприимства, пришлось переносить кабинеты, расширять пространство. На этом работа по созданию новых мастерских не закончится не только в академии, но и в других средних образовательных учреждениях.

Мечта профессионала

Пространство ресторанного сервиса представлено несколькими модулями — бар, ресторан, кафе. Здесь можно проводить презентации, демоэкзамены, тренировки и чемпионаты.

Полностью автоматизировано в академии гостеприимства и проектирование одежды. Расчеты лекал, моделирование и техническое размножение возможно с помощью специальной программы, а плоттер распечатывает лекала в натуральную величину, указывая все технические характеристики.

В академии есть школа «Фабрика декора», где студенты получают знания в области прикладного искусства. В кабинете технологии преподают историю и стиль костюма, прежде всего — крой и формообразование русской национальной одежды разных народностей. Несмотря на академичность и теоретичность дисциплины, у студентов много практических занятий по проектированию.

Алтайская академия гостеприимства. Анна Зайкова.

В лаборатории моделирования студенты делают прообраз будущей модели одежды от технического и художественного эскиза до авторской работы на муляже-наколке, когда плоский кусок ткани наматывается на манекен и форма буквально лепится руками.

Раскройные столы, гладильные приспособления с парогенераторами, вентиляторами и прессом, новейшие высокоскоростные швейные машины — мечта любого профессионала — доступны студентам академии.

Цифра Более 4000 студентов обучаются в Алтайской академии гостеприимства — крупнейшем среднем профессиональном заведении края.

Алтайская академия гостеприимства. Анна Зайкова.

Быстрая монетизация

Министр образования Алтайского края Максим Костенко считает, что среднее профессиональное образование переживает настоящий ренессанс. Это касается и технической базы, и востребованности такого образования среди молодежи.

С каждым годом все больше выпускников 9-х классов выбирают средние заведения. В этом году, по словам министра, в связи с коронавирусом и новым порядком ЕГЭ почти 3000 выпускников 11 классов также выбрали колледжи, техникумы и академии.

«В этом году мы впервые увидели такую востребованность. Конечно, можно сказать, что ребята просто ЕГЭ не хотят сдавать. Такое тоже есть, — признался министр. — Однако посмотрим на конкурс. В некоторые средние профессиональные организации он выше, чем в вузы. Доходит до 16 человек на место. В академию гостеприимства каждый год большой конкурс, средний — четыре человека на место».

Алтайская академия гостеприимства. Анна Зайкова.

Директор Волчихинского политехнического колледжа Алексей Михеев говорит, что, если бы мест было больше, набралось бы еще две полноценные группы студентов, настолько востребованным стало среднее профессиональное образование.

Эксперты связывают такое положение с тем, что молодежь стала в хорошем смысле прагматичной и хочет получить специальность, с которой сразу после окончания учебного заведения можно будет легко устроиться на работу и монетизировать свои знания.

«Образование ради образования уже никого не интересует. Важно им пользоваться. Мы готовим ребят не „на улицу“, на наших мастеров уже во время учебы есть заявки от ведущих предприятий края», — говорит директор академии Валентина Косинова.

Кроме студентов в академии гостеприимства проходят обучение жители края 50+ и переквалифицируются молодые мамы по проекту «Демография».

Алтайская академия гостеприимства. Анна Зайкова.

Кадры и заказчики

Толчком к «перезагрузке» СПО послужил национальный проект «Образование». В течение 2019−2020 годов на создание современных мастерских будет потрачено более 100 млн рублей. 25 образовательных пространств по всем группам специальностей организуют в крае до 2024 года.

По словам Максима Костенко, идет перевооружение всех СПО, это связано также с новым подходом к системе этих заведений. «Если раньше мы говорили, что в „фазанки“ идут только те, у кого мозгов не хватило, грубо говоря, в вуз поступить, то сегодня ситуация кардинально меняется, — говорит министр. — У абитуриентов средний балл в аттестате около 5».

Фактически 4-летняя программа обучения в СПО приравнивается к бакалавриату. Однако практическая составляющая здесь гораздо больше, чем в любом вузе. Это связано с тем, что СПО стали привлекать социальных партнеров, предприятия края не только в части преподавания, но и как экзаменаторов и контролеров, то есть, по сути, кадровых заказчиков.

Более того, требования образования таковы, что на демонстрационном экзамене в СО помимо внешнего наблюдающего —специалиста другого учебного заведения, в том числе из другого региона, — должен обязательно присутствовать производственник.

Алтайская академия гостеприимства. Анна Зайкова.

«Если в вузах есть определенный академический снобизм, то в СПО более гибкие и вариативные образовательные стандарты, эти организации полностью открыты рынку труда», — говорит Максим Костенко.

Такая тесная связка была в советское время, когда за заводами закрепляли определенные учебные заведения как поставщиков молодых кадров. Эта схема возрождается сейчас. Есть «корпоративные» программы подготовки кадров с компаниями «Алтай-Кокс» и «Алтайэнерго».