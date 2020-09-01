Опрос: Чего так не хватает сегодня российскому образованию из советского прошлого?

Российскую систему образования в последнее время достаточно жестком критикуют в сравнительном аспекте. И ЕГЭ себя не оправдали, и нагрузки на детей стали выше, и добровольные «пожертвования» с родителей становятся все больше и больше. А учителя больше заняты подготовкой отчетов, а не воспитательной работой. В связи с этим altapress.ru поинтересовался у экспертов: «Что хорошего было в советской школе, чего так не хватает сегодня российскому образованию?».

Главное — учитель

Максим Костенко , министр образования и науки Алтайского края. Анна Зайкова.

Максим Костенко,

министр образования Алтайского края:

Образование, и советское и российское, и дореволюционное — это субъектные отношения, где есть личность учителя, с которым общается ученик, лично или через учебные планы, стандарты, учебники и другие книги. В этих отношениях есть также личность ученика и его родителей. Так что образование — это всегда отчасти нечто субъективное. В советское время идеологический плюрализм отсутствовал, и именно это позволяло формировать некий общий образ будущего для школьников из разных семей. И этот образ позволял вырабатывать тактические задачи — лучше учиться, уметь общаться. Еще один бонус советской системы — коллективизм, совместная деятельность. Сейчас, в современном образовании мы говорим про четыре К — компетенции, которые нужны для того, чтобы чувствовать себя реализованным и счастливым: креативность, критическое мышление, коллаборация (командность) и коммуникации. Все наши пионерские дружины и октябрятские звездочки — это как раз про командность и вовлеченность в общий процесс. Еще один плюс советской системы — миссия учителя. Он и в современности представляет государство в каждой семье с ребенком. Но сейчас связь ученика и педагога стала более горизонтальной, а не вертикальной. Вертикаль, которая была в советское время — это уважение и непререкаемый авторитет учителя, преемственность традиций. Конечно, были перегибы, но была некая незыблемость института образования. Роль конкретного учителя в формировании личности ребенка была очень значима, и это здорово. И случившаяся в этом году удаленка показала, что без опоры на личность конкретного учителя невозможно выстроить эффективный и результативный образовательный процесс.

Сегодня в школе нет самого главного

Мария Прусакова. Олег Богданов , altapress.ru

Мария Прусакова,

первый секретарь алтайского крайкома КПРФ , депутат АКЗС:

Если говорить о том, чего не хватает современной школе в сравнении с советской, то ответ прост — самого главного. Не хватает роли школы, как развитого социального института, который выполняет функции и образования, и воспитания. Сегодня школа — это организация по оказанию услуги. При этом, оказывается это услуга, к сожалению, некачественно, если опять же сравнивать с советским образцом. Школу начисто лишили возможности воспитывать людей, прививать им чувство патриотизма и гордости за свою страну. Эти функции отдали на откуп в семьи, но мы все знаем, что дома у детей разная ситуация. Возникший в этом отношении вакуум в итоге просто никто не закрывает. К несчастью, такова государственная политика, которая вписывается в парадигму капитализма.

Теплоты взаимоотношений

Ирина Солнцева. Анна Зайкова , altapress.ru

Ирина Солнцева,

депутат АКЗС:

Мне кажется, что сегодня в школе не хватает той теплоты и единения детей, которые были раньше. Я вспоминаю свои школьные годы и понимаю, что, без преувеличения, это был наш второй дом и наша вторая жизнь. Тогда были такие теплые взаимоотношения и между детьми, и между учителем и классом. К сожалению, сейчас этого в той мере уже нет. Работа педагога не ограничивалась тем, что он отвел занятие и ушел. Учителя не были перегружены бумажной работой, отчетами, ведением электронных дневников, а посвящали себя детям. И со стороны учеников это находило просто невероятный отклик. Сегодня мир изменился, но теплота взаимоотношений — это, конечно, то, чего терять бы не хотелось.

Нет заинтересованности

Надежда Васильева. culture22.ru

Надежда Васильева,

директор театра кукол «Сказка»:

Сегодня не хватает заинтересованности учителей в своей профессии. В моем детстве учительство было призванием. Педагог считался как человек не от мира сего, неким мессией, которые осознанно посвящал себя своей профессии. Как и медик. А сейчас какой-то уклон на меркантильность. Можно совершать ошибку, если ты предприниматель, а вот если учитель или врач — нет. Они несут особенную ответственность за окружающих их людей. Я училась в Бийске в 25-й школе. Я любила туда ходить, у меня были хорошие педагоги — хотелось бы, чтобы и моих детей обучали также. А сегодня я даже не хожу на школьные собрания, потому что на них повторяют одну и ту же информацию да просят сдать деньги. Поэтому к учителю хожу только по индивидуальным вопросам. Хотя сейчас и вовсе все общение сделали дистанционным.

Раньше детей учили думать

Алексей Кобяков гордится местным клубом. Немного их осталось в селах. Анна Зайкова

Алексей Кобяков,

депутат Тугозвоновского сельсовета ( Шипуновский район):

Раньше школьные программы были проще, и они учили думать. Сейчас с этими компьютерами и телефонами обучение ни к черту — нажал на кнопку, отослал ответ, получил оценку. Сейчас школа не учит думать. Ребятишки деградируют. Ну, и само воспитание в школе. В советское время оно было направлено на человечность, доброту, патриотизм, трудолюбие. При школах были трудовые лагеря. У нас в Тугозвоновской школе имелся свой трактор, на нем ребятишек учили работать. Сейчас ребенка не заставишь пол мыть и доску протереть. И еще важный момент — школьная форма. Раньше кто-то жил получше, кто-то похуже, но единая форма все различия сглаживала. А сейчас одна идет в юбочке из Италии, другая в заштопанной одежде. Те, кто похуже одеваются, чувствуют себя неполноценными. Бывает, что и уважение к родителям из-за этого теряется. Это, я считаю, большой недостаток современной школы.

Гражданского воспитания и профессионального авторитета

Артем Кудинов в передаче «Постфактум». Скриншот видео «Телеканала Катунь24» в youtube.com

Артем Кудинов,

ведущий программ «Ваша партия» и «Постфактум» на телеканале «Катунь-24»:

Есть две вещи, которые, на мой взгляд, принципиально отличают школу российскую в ее постсоветском виде от советского школьного образования. Первое — это воспитание в школьнике гражданина посредством коллективного участия в социально значимых трудовых акциях. В самом широком смысле. Это и постоянные дежурства по классу, в школьной столовой, в гардеробе, трудовые лагеря, школьные практики и отработки на ремонте школьных помещений, сбор макулатуры, металлолома, регулярные осенние поездки на уборку урожая… Не знаю, кому как, а для меня лично и для многих моих однокашников все эти обязательные работы не были рутиной. Теперь я понимаю, почему это было важно с социальной и, я бы даже сказал, с политической точки зрения. Второе принципиальное отличие — это, как ни прискорбно, падение авторитета учительского труда ниже плинтуса. Я учился в непростой школе № 27 — тогда еще она располагалась на проспекте Социалистическом, куда ходили дети, так скажем, разных по своему социальному положению в тогдашнем обществе родителей. Никогда не забуду, как мялся в дверях учительской один из секретарей крайкома КПСС, как уважительно беседовали с учителями директора заводов, крупнейших строительных трестов, деканы факультетов ведущих вузов, медицинские профессора и известные писатели. А на родительских собраниях за одной партий сидели и высокие начальники, и простые рабочие. Все были равны, все благоговели перед учителями. Хамство, неуважение и высокомерие в отношении учителя были ну просто невозможны! Сегодня, знаю точно, педагоги в школах абсолютно беззащитны. И обидеть безнаказанно и абсолютно безответно их нынче может любой мелкий лавочник или вздорная мадам, возомнившие себя хозяевами жизни. Увы и ах!..

Учитель лишен права быть личностью

Наталья Юмашева. Союз журналистов Алтайского края.

Наталья Юмашева,

редактор детско-юношеской газеты «САМИ»: