Опрос: Чего так не хватает сегодня российскому образованию из советского прошлого?

Главное — учитель
Максим Костенко,
министр образования Алтайского края:
Образование, и советское и российское, и дореволюционное — это субъектные отношения, где есть личность учителя, с которым общается ученик, лично или через учебные планы, стандарты, учебники и другие книги. В этих отношениях есть также личность ученика и его родителей.
Так что образование — это всегда отчасти нечто субъективное. В советское время идеологический плюрализм отсутствовал, и именно это позволяло формировать некий общий образ будущего для школьников из разных семей.
И этот образ позволял вырабатывать тактические задачи — лучше учиться, уметь общаться. Еще один бонус советской системы — коллективизм, совместная деятельность.
Сейчас, в современном образовании мы говорим про четыре К — компетенции, которые нужны для того, чтобы чувствовать себя реализованным и счастливым: креативность, критическое мышление, коллаборация (командность) и коммуникации. Все наши пионерские дружины и октябрятские звездочки — это как раз про командность и вовлеченность в общий процесс.
Еще один плюс советской системы — миссия учителя. Он и в современности представляет государство в каждой семье с ребенком. Но сейчас связь ученика и педагога стала более горизонтальной, а не вертикальной. Вертикаль, которая была в советское время — это уважение и непререкаемый авторитет учителя, преемственность традиций.
Конечно, были перегибы, но была некая незыблемость института образования. Роль конкретного учителя в формировании личности ребенка была очень значима, и это здорово.
И случившаяся в этом году удаленка показала, что без опоры на личность конкретного учителя невозможно выстроить эффективный и результативный образовательный процесс.
Сегодня в школе нет самого главного
Мария Прусакова,
первый секретарь алтайского крайкома КПРФ, депутат АКЗС:
Если говорить о том, чего не хватает современной школе в сравнении с советской, то ответ прост — самого главного. Не хватает роли школы, как развитого социального института, который выполняет функции и образования, и воспитания.
Сегодня школа — это организация по оказанию услуги. При этом, оказывается это услуга, к сожалению, некачественно, если опять же сравнивать с советским образцом.
Школу начисто лишили возможности воспитывать людей, прививать им чувство патриотизма и гордости за свою страну. Эти функции отдали на откуп в семьи, но мы все знаем, что дома у детей разная ситуация.
Возникший в этом отношении вакуум в итоге просто никто не закрывает. К несчастью, такова государственная политика, которая вписывается в парадигму капитализма.
Теплоты взаимоотношений
Ирина Солнцева,
депутат АКЗС:
Мне кажется, что сегодня в школе не хватает той теплоты и единения детей, которые были раньше. Я вспоминаю свои школьные годы и понимаю, что, без преувеличения, это был наш второй дом и наша вторая жизнь.
Тогда были такие теплые взаимоотношения и между детьми, и между учителем и классом. К сожалению, сейчас этого в той мере уже нет.
Работа педагога не ограничивалась тем, что он отвел занятие и ушел. Учителя не были перегружены бумажной работой, отчетами, ведением электронных дневников, а посвящали себя детям. И со стороны учеников это находило просто невероятный отклик.
Сегодня мир изменился, но теплота взаимоотношений — это, конечно, то, чего терять бы не хотелось.
Нет заинтересованности
Надежда Васильева,
директор театра кукол «Сказка»:
Сегодня не хватает заинтересованности учителей в своей профессии. В моем детстве учительство было призванием. Педагог считался как человек не от мира сего, неким мессией, которые осознанно посвящал себя своей профессии. Как и медик. А сейчас какой-то уклон на меркантильность.
Можно совершать ошибку, если ты предприниматель, а вот если учитель или врач — нет. Они несут особенную ответственность за окружающих их людей.
Я училась в Бийске в 25-й школе. Я любила туда ходить, у меня были хорошие педагоги — хотелось бы, чтобы и моих детей обучали также.
А сегодня я даже не хожу на школьные собрания, потому что на них повторяют одну и ту же информацию да просят сдать деньги. Поэтому к учителю хожу только по индивидуальным вопросам. Хотя сейчас и вовсе все общение сделали дистанционным.
Раньше детей учили думать
Алексей Кобяков,
депутат Тугозвоновского сельсовета (Шипуновский район):
Раньше школьные программы были проще, и они учили думать. Сейчас с этими компьютерами и телефонами обучение ни к черту — нажал на кнопку, отослал ответ, получил оценку. Сейчас школа не учит думать. Ребятишки деградируют.
Ну, и само воспитание в школе. В советское время оно было направлено на человечность, доброту, патриотизм, трудолюбие. При школах были трудовые лагеря. У нас в Тугозвоновской школе имелся свой трактор, на нем ребятишек учили работать. Сейчас ребенка не заставишь пол мыть и доску протереть.
И еще важный момент — школьная форма. Раньше кто-то жил получше, кто-то похуже, но единая форма все различия сглаживала. А сейчас одна идет в юбочке из Италии, другая в заштопанной одежде. Те, кто похуже одеваются, чувствуют себя неполноценными. Бывает, что и уважение к родителям из-за этого теряется. Это, я считаю, большой недостаток современной школы.
Гражданского воспитания и профессионального авторитета
Артем Кудинов,
ведущий программ «Ваша партия» и «Постфактум» на телеканале «Катунь-24»:
Есть две вещи, которые, на мой взгляд, принципиально отличают школу российскую в ее постсоветском виде от советского школьного образования.
Первое — это воспитание в школьнике гражданина посредством коллективного участия в социально значимых трудовых акциях. В самом широком смысле. Это и постоянные дежурства по классу, в школьной столовой, в гардеробе, трудовые лагеря, школьные практики и отработки на ремонте школьных помещений, сбор макулатуры, металлолома, регулярные осенние поездки на уборку урожая…
Не знаю, кому как, а для меня лично и для многих моих однокашников все эти обязательные работы не были рутиной. Теперь я понимаю, почему это было важно с социальной и, я бы даже сказал, с политической точки зрения.
Второе принципиальное отличие — это, как ни прискорбно, падение авторитета учительского труда ниже плинтуса. Я учился в непростой школе № 27 — тогда еще она располагалась на проспекте Социалистическом, куда ходили дети, так скажем, разных по своему социальному положению в тогдашнем обществе родителей.
Никогда не забуду, как мялся в дверях учительской один из секретарей крайкома КПСС, как уважительно беседовали с учителями директора заводов, крупнейших строительных трестов, деканы факультетов ведущих вузов, медицинские профессора и известные писатели. А на родительских собраниях за одной партий сидели и высокие начальники, и простые рабочие.
Все были равны, все благоговели перед учителями. Хамство, неуважение и высокомерие в отношении учителя были ну просто невозможны! Сегодня, знаю точно, педагоги в школах абсолютно беззащитны. И обидеть безнаказанно и абсолютно безответно их нынче может любой мелкий лавочник или вздорная мадам, возомнившие себя хозяевами жизни. Увы и ах!..
Учитель лишен права быть личностью
Наталья Юмашева,
редактор детско-юношеской газеты «САМИ»:
Меньше всего я склонна ностальгировать по советской школе. От той образцово-показательной школы, в которой я училась, осталось неистребимое ощущение казарменной муштры и показного лицемерия. И если искать какие-то образцы для подражания в других временах, то это скорее 90-е годы, когда появились учителя-новаторы, когда было основано много авторских школ, возникло много нестандартных явлений в образовательной сфере.
Что далеко ходить: в 90-е на Алтае был создан, например, Алтайский краевой педлицей. Тогда же была основана газета «САМИ», которой теперь руковожу я, — мощный образовательный проект, за 30 лет из сотен школьников вырастивший профессиональных журналистов.
В 90-е годы не надо было быть Щетининым или Тубельским, чтобы иметь право на авторскую программу — ее мог разработать и по ней работать рядовой учитель рядовой школы. В современной российской школе учитель лишен права быть личностью — он вынужден встраиваться в прокрустово ложе образовательных стандартов.