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Здоровье

Депутат попросил разъяснить процедуру обязательной вакцинации для учителей

Депутат Госдумы Николай Николаев обратился к главам Минздрава и Минпросвещения с просьбой разъяснить, является ли вакцинация от коронавируса обязательной для учителей, сообщает ТАСС.

Пробирка. Лаборатория.
Пробирка. Лаборатория.
СС0

По словам Николаева, он получает все больше обращений от педагогов и обеспокоенных граждан, которые не хотят проходить вакцинацию от COVID-19.

Парламентарий отметил, что правительству необходимо предоставить учителям и преподавателям полную информацию о процедуре. Он также попросил исполнительные органы разъяснить, будет ли отказ от вакцинации являться основанием для увольнения сотрудников образовательных учреждений, пишет Lenta.ru.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в октябре начнется массовая бесплатная вакцинация россиян от COVID-19. В первую очередь прививку получат медики, учителя, а также граждане из групп риска.

Между тем более 50% россиян не готовы делать прививку от коронавируса после появления вакцины — к такому выводу пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Специалисты выяснили — 40% отвечают положительно на вопрос, будут ли они прививаться, 52% оказались против.

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