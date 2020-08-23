Россияне не спешат «занимать очередь» за вакциной от коронавируса

Специалисты выяснили — 40% отвечают положительно на вопрос, будут ли они прививаться, 52% оказались против.
Результаты огласил глава ВЦИОМ Валерий Федоров на форуме «Территория смыслов».
«С одной стороны, мы все боимся и хотим, конечно же, этот страх снять. Хотим получить гарантию не заразиться. Как? Для этого, конечно, надо вакцинироваться. Тем не менее большинство вакцинироваться не планирует. Почему?» — задался вопросом Федоров.
Первая в мире
Первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России под названием «Спутник V». 15 августа запущено ее производство. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска.
Примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян.
По другим данным, вакцина станет доступна для граждан с января 2021 года.
У нее есть противопоказания — беременность, повышенная чувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергии, острые инфекционные и неинфекционные заболевания.