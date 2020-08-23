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Здоровье

Россияне не спешат «занимать очередь» за вакциной от коронавируса

Более 50% россиян не готовы делать прививку от коронавируса после появления вакцины — к такому выводу пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет ТАСС.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

Специалисты выяснили — 40% отвечают положительно на вопрос, будут ли они прививаться, 52% оказались против.

Результаты огласил глава ВЦИОМ Валерий Федоров на форуме «Территория смыслов».

«С одной стороны, мы все боимся и хотим, конечно же, этот страх снять. Хотим получить гарантию не заразиться. Как? Для этого, конечно, надо вакцинироваться. Тем не менее большинство вакцинироваться не планирует. Почему?» — задался вопросом Федоров.

Первая в мире

Первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России под названием «Спутник V». 15 августа запущено ее производство. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска.

Примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян.

По другим данным, вакцина станет доступна для граждан с января 2021 года.

У нее есть противопоказания — беременность, повышенная чувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергии, острые инфекционные и неинфекционные заболевания.

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