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Образование

Томенко улетел в Москву, но не оставил алтайских учителей без поздравления с Днем знаний

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко уехал в командировку в Москву, сообщили в региональном правительстве. Перед этим он успел записать видеообращение к педагогам края в преддверии начала учебного года.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Виктор Томенко.
Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Виктор Томенко.
Анна Зайкова

В столице глава региона подпишет соглашения о сотрудничестве с издательством «Просвещение» о развития общего образования и Московским государственным университетом о создании научно-образовательного консорциума «Вернадский — Алтай».

Также пресс-служба опубликовала обращение, которое адресовал губернатор педагогам Алтайского края.

Он отметил успехи учителей и других работников образования в непростое коронавирусное время, положительные результаты ЕГЭ и поздравил всех с наступающим новым учебным годом.

Ранее altapress.ru писал, что изменится в алтайских школах с 1 сентября.

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