Томенко улетел в Москву, но не оставил алтайских учителей без поздравления с Днем знаний

В столице глава региона подпишет соглашения о сотрудничестве с издательством «Просвещение» о развития общего образования и Московским государственным университетом о создании научно-образовательного консорциума «Вернадский — Алтай».
Также пресс-служба опубликовала обращение, которое адресовал губернатор педагогам Алтайского края.
Он отметил успехи учителей и других работников образования в непростое коронавирусное время, положительные результаты ЕГЭ и поздравил всех с наступающим новым учебным годом.
Ранее altapress.ru писал, что изменится в алтайских школах с 1 сентября.