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Образование

Физрук в сибирской школе издевался над учениками: заставлял мыть полы и бил кроссовком

В красноярской школе № 13 учитель физкультуры издевался над третьеклассниками, сообщает «ТВК Красноярск»

"Физрук"
"Физрук"
sarbc.ru

По словам родителей школьников, физрук заставлял детей мыть полы, запирал их в раздевалке, а иногда даже бил.

Последний инцидент произошел в пятницу 4 декабря — три мальчика плохо себя вели, за что учитель заставил их лечь на пол и побил кроссовком.

Физрук заявил, что все это он делал в воспитательных целях. В школе рассказали, что педагога уволили в тот же день, когда узнали о его методах.

«Он замещал другого учителя, поэтому до этого случая прецедентов не было. Ни родителей, ни классных руководителей в известность не ставили. До детей он не допущен. Категорично. Случай вопиющий, мы же понимаем», — объяснил директор школы.

Он также отметил, что физрук больше не будет вести еще и секции в центре дополнительного образования при школе.

Ранее в Хабаровске ученик и уборщица «с перегаром» подрались в школе из-за «сопли».

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