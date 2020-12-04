Ученик и уборщица «с перегаром» подрались в школе после слова «сопля»

В Хабаровске возбудили уголовное дело на школьную уборщицу, подравшуюся с учеником, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел 3 декабря 2020 года. Женщину обвинили в применении физической силы в отношении несовершеннолетнего.

«В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — рассказали в ведомстве.

Также по поручению прокурора Хабаровска проводят проверку на основании опубликованного в соцсетях видео.



На кадрах уборщица нецензурной бранью ругает школьника, а тот в ответ «тыкает» и просит отойти, потому что от женщины «перегаром несет».

«Тебе какая разница, чем от меня несет <…> Я тебе после школы устрою», — нависла женщина над сидящим на стуле учеником.

Конфликт переходит в «рукопашную схватку» после того, как мальчик произносит слово «сопля»: уборщица дает пощечину, он бьет ее по лицу, потасковка перетекает в борьбу.

В это время некоторые ученики стараются разнять дерущихся, другие просят «не убивать» школьника.

Ранее прокуратура решила проверить лицей в Новосибирске, где школьника облили мочой.