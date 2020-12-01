Реакция на облитого мочой школьника: власти проверят педагога лицея в Новосибирске

Минобразования Новосибирской области решило провести прокурорскую проверку в лицее, где издевались над ребенком, сообщает Om1.ru .

Ранее жительница Новосибирска рассказала, что ее сына сверстник облил мочой в школьном туалете. Также она выяснила, что этот же ученик пнул сына в живот, отчего мальчик упал на бетонный пол и ударился головой.

Написать об этом в соцсетях женщину вынудило то, что учитель не предприняла никаких действий, чтобы разобраться в ситуации. Более того, даже не отпустила ребенка домой.

«Домой классный руководитель не отпустила, ссылаясь на новые темы по программе, и пояснила, что происшествия считаются в школе нормой и постоянной практикой, но разрешила прийти и переодеть ребенка», — отметила женщина.

После резонанса история мгновенно заинтересовала региональное минобразования, где сразу же нашли нарушения «на поверхности».

Кулак , побои , насилие. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Чиновники пришли к выводу, что педагог нарушила должностные инструкции: не поставила в известность администрацию образовательного учреждения и не организовала беседу с родителями.

«Педагог не поговорила с учениками, не пригласила психолога для индивидуальной беседы с пострадавшим ребенком. По факту произошедшей чрезвычайной ситуации учитель не обратила должного внимания на состояние мальчика и продолжила вести урок. Классный руководитель не пригласила на беседу родителей детей, не отозвалась на просьбы мамы обиженного ребенка», — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве уже подготовили пакет документов, необходимый «для согласования с прокуратурой Новосибирской области внеплановой проверки в отношении МАУО „Информационно-экономический лицей“».

Насилие над детьми. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Стоит отметить, что помимо министерства к ситуации сразу подключились департамент образования мэрии Новосибирска, а также администрации Ленинского района и непосредственно лицея.

Так, районные чиновники провели беседу с родителями. А в департаменте пояснили, что примут меры «по устранению выявленных недостатков».

Кроме того, власти решили на ближайшем совещании с руководителями образовательных учреждений акцентировать внимание на соблюдении педагогической этики и алгоритме действий при возникновении чрезвычайной ситуации между школьниками, педагогами и родителями.

Ранее altapress.ru. рассказал, как издевательства в алтайской школе довели подростка до больничной койки. Мальчик почти год терпел травлю, прикрытую педагогами.