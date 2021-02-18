Физрук заставил мальчика поцеловать одноклассника. В сибирской школе играли «на желание»

В Иркутской области учитель физкультуры уволился после того, как заставил пятиклассника поцеловать мальчика прямо во время урока, пишет IrkutskMedia .

Инцидент произошел в одной из сельских школ. После уроков ребенок рассказал матери, что физрук играет с учениками «на желание». Выяснилось, что многие родители давно жаловались на странное поведение преподавателя.

После нескольких заявлений, написанных в адрес директора школы, педагог уволился. Журналисты издания пообщались с жителями поселка, чтобы услышать истории о непотребных поступках физрука.

Что касается «игры на желания», то главным всегда был учитель. Детям оставалось лишь выполнять его волю. Собственно, так и произошел поцелуй между мальчиками.

«Я разговаривала с одной мамочкой, которая поделилась, что ее дочь отказалась ходить на физкультуру после одного случая. Полненькая девочка не могла сделать какое-то упражнение. Учитель оставил ее после урока одну, сел на стул и поставил ребенка на четвереньки напротив себя. Она стояла так перед ним минут 5−10», — рассказала мать одного из пятиклассников.

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Физрук появился в селе несколько лет назад. По рассказам жителей, ходили слухи о том, что с предыдущего места работы его уволили после «отправки подросткам интимных видео с его участием».

Выпускник школы, которому исполнилось 18 лет, рассказал изданию о повышенном внимании со стороны учителя.

«Когда в 11-м классе я стал капитаном спортивной команды. Мы с ним часто обсуждали какие-то планы на соревнования. Однажды нужно было выехать в военкомат. Так как это было мое первое соревнование в роли капитана, он попросил меня остаться вечером в сельском клубе после всех тренировок. Когда все ребята вышли, он закрыл клуб на замок изнутри. Я не придал этому особого значения, так как он обычно всегда так поступал. Потом он предложил мне пиво. Сам, уже выпивший, начал разговор о девушках, а потом стал рассказывать, что уже много попробовал в интимном плане с противоположным полом и хотел бы попробовать с парнями», — вспомнил молодой человек.

Парень отметил, что у него началась паника — он сидел в закрытом помещении, а рядом физрук занимался самоудовлетворением.

Урок физкультуры в школе. Михаил Хаустов

«Потом он включил порнофильм, сел за ноутбуком смотреть и стал звать меня присоединиться. Я отказался. В это время в клуб вошла его жена, и я сразу выбежал на улицу», — рассказал парень, как ему удалось уйти от педагога. (Судя по рассказу, или у женщины был свой ключ, или же физрук открыл ей дверь).

После этого, по словам молодого человека, физрук притих. Однако через полтора месяца начал слать СМС-сообщения с просьбой выйти ночью из дома и посидеть в машине.

«Я тебе 500 рублей заплачу, думаю, это нормально. Я отказывался и писал, что болею, у меня насморк. Он отвечал, что лучшее лекарство от насморка — это секс», — рассказал вчерашний школьник.

Подросток пожаловался родителям, которые написали заявление на педагога. По данным издания, сейчас мужчина работает в том самом сельском клубе.

Ранее в Красноярске преподаватель ОБЖ обозвал учеников геями из-за отказа маршировать после уроков, и заявил, что у них «идут месячные».