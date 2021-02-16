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Образование

ОБЖшник обозвал учеников геями из-за отказа маршировать. И объяснил, как месячные заставляют идти против системы

В Красноярске ученики школы № 155 рассказали, что учитель ОБЖ назвал их геями из-за отказа маршировать после уроков, а также связал критические дни у девочек с желанием современных мальчиков идти против системы, пишет «ТВК Красноярск».

Барнаульские школьники на "Уроке Победы".
Барнаульские школьники на "Уроке Победы".
altapress.ru

Школьников перед 23 февраля обязали оставаться после уроков, чтобы маршировать. Некоторые отказались, поскольку они готовятся к экзаменам и ходят к репетиторам.

Ученики рассказали телеканалу, что завуч стала первой, кто в штыки принял их отказ тратить личное время на марширование вокруг школы.

«Я и несколько человек в классе, кто не побоялся высказать свое мнение, отказались от данного мероприятия, на что завуч начала кричать и нести полнейший абсурд, связанный с Великой Отечественной войной, хотя это абсолютно никак не связано. Начала намекать на то, что мы не мужчины, после чего выгнала нас из класса», — отметил школьник.

На этом история не закончилась. 15 февраля преподаватель ОБЖ на уроке по безопасности жизнедеятельности прочитал школьникам по-настоящему «сумасшедшую лекцию». Запись есть у редакции ТВК.

Школа. Учитель
Школа. Учитель
СС0

ОБЖшник заявил, что отказ маршировать — это «желание идти против системы». Также педагог рассказал о последствиях такого якобы возмутительного поведения подростков. При этом привел пример на шубе для жены.

«В подростковом возрасте — я такой крутой, я не пошел маршировать, я герой. Пошел против системы. Потом захочет завести семью. А жена скажет — да мне такой нафиг не нужен, который идет против чего-то. Не хочу детей, не хочу с тобой в кино, не хочу покупать тебе шубу. Ходи в дубленке. Она скажет — иди ты гуляй. Я найду себе того, кто меня обеспечит шубой», — выстроил педагог причинно-следственную связь на годы вперед.

Далее учитель развернул тему о признаках, которые отличают мальчика от девочки. Причем ОБЖшник связал отказ маршировать с критическими днями у женщин: «У мальчиков тоже идут месячные, но не волнуйтесь, это лечится».

«Если у мужчин болтается между ног, это не значит, что он мужчина. Это особь мужского пола, которая ведет себя как капризные девочки. Девочки часто так себя ведут в определенные дни. У мальчиков такое же бывает, к сожалению. Когда мальчик начинает взращивать женскую половину, у него начинаются проблемы в отношениях, в бизнесе», — предупредил мужчина.

Церковь в тюрьме.
Церковь в тюрьме.
Михаил Хаустов

Далее педагог и вовсе переходит на необъяснимую с точки зрения образования тему — начинает рассказывать про «опущенных на зоне». Примечательно, что, судя по словам мужчины, он был на некой зоне.

«У нас так в зоне было, когда я курировал зону. Один такой сказал: „Я хочу быть опущенным“. Потому что у них конфеты не отбирают, они живут по своим правилам. Ушел жить к опущенным, потом захотел вернуться, а обратной дороги нет», — поведал педагог.

Школьники рассказали, что учитель принижал их человеческое достоинство перед всем классом, сравнивая с девочками, геями, опущенными и больными людьми.

Представители детей считают, что в школе нарушили «ФЗ об образовании» и все возможные педагогические принципы обучения.

В учебном учреждении рассказали телеканалу, что после инцидента проводят проверку. В красноярском управлении образования подчеркнули, что учителя временно отстранили от уроков.

Ранее в Петербурге другого ОБЖшника задержали за поцелуи с восьмиклассницей, снявшей приставания на видео.

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