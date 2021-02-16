ОБЖшник обозвал учеников геями из-за отказа маршировать. И объяснил, как месячные заставляют идти против системы

В Красноярске ученики школы № 155 рассказали, что учитель ОБЖ назвал их геями из-за отказа маршировать после уроков, а также связал критические дни у девочек с желанием современных мальчиков идти против системы, пишет « ТВК Красноярск ».

Школьников перед 23 февраля обязали оставаться после уроков, чтобы маршировать. Некоторые отказались, поскольку они готовятся к экзаменам и ходят к репетиторам.

Ученики рассказали телеканалу, что завуч стала первой, кто в штыки принял их отказ тратить личное время на марширование вокруг школы.

«Я и несколько человек в классе, кто не побоялся высказать свое мнение, отказались от данного мероприятия, на что завуч начала кричать и нести полнейший абсурд, связанный с Великой Отечественной войной, хотя это абсолютно никак не связано. Начала намекать на то, что мы не мужчины, после чего выгнала нас из класса», — отметил школьник.

На этом история не закончилась. 15 февраля преподаватель ОБЖ на уроке по безопасности жизнедеятельности прочитал школьникам по-настоящему «сумасшедшую лекцию». Запись есть у редакции ТВК.

Школа. Учитель СС0

ОБЖшник заявил, что отказ маршировать — это «желание идти против системы». Также педагог рассказал о последствиях такого якобы возмутительного поведения подростков. При этом привел пример на шубе для жены.

«В подростковом возрасте — я такой крутой, я не пошел маршировать, я герой. Пошел против системы. Потом захочет завести семью. А жена скажет — да мне такой нафиг не нужен, который идет против чего-то. Не хочу детей, не хочу с тобой в кино, не хочу покупать тебе шубу. Ходи в дубленке. Она скажет — иди ты гуляй. Я найду себе того, кто меня обеспечит шубой», — выстроил педагог причинно-следственную связь на годы вперед.

Далее учитель развернул тему о признаках, которые отличают мальчика от девочки. Причем ОБЖшник связал отказ маршировать с критическими днями у женщин: «У мальчиков тоже идут месячные, но не волнуйтесь, это лечится».

«Если у мужчин болтается между ног, это не значит, что он мужчина. Это особь мужского пола, которая ведет себя как капризные девочки. Девочки часто так себя ведут в определенные дни. У мальчиков такое же бывает, к сожалению. Когда мальчик начинает взращивать женскую половину, у него начинаются проблемы в отношениях, в бизнесе», — предупредил мужчина.

Церковь в тюрьме. Михаил Хаустов

Далее педагог и вовсе переходит на необъяснимую с точки зрения образования тему — начинает рассказывать про «опущенных на зоне». Примечательно, что, судя по словам мужчины, он был на некой зоне.

«У нас так в зоне было, когда я курировал зону. Один такой сказал: „Я хочу быть опущенным“. Потому что у них конфеты не отбирают, они живут по своим правилам. Ушел жить к опущенным, потом захотел вернуться, а обратной дороги нет», — поведал педагог.

Школьники рассказали, что учитель принижал их человеческое достоинство перед всем классом, сравнивая с девочками, геями, опущенными и больными людьми.

Представители детей считают, что в школе нарушили «ФЗ об образовании» и все возможные педагогические принципы обучения.

В учебном учреждении рассказали телеканалу, что после инцидента проводят проверку. В красноярском управлении образования подчеркнули, что учителя временно отстранили от уроков.

Ранее в Петербурге другого ОБЖшника задержали за поцелуи с восьмиклассницей, снявшей приставания на видео.