ОБЖшника задержали за поцелуи с восьмиклассницей, снявшей приставания на видео

В Петербурге преподавателя ОБЖ уволили из гимназии за поцелуи с ученицей и приставания к другим девочкам, а следователи задержали мужчину, сообщает РИА «ФАН» .

Домогательства учителя сняла на камеру мобильного телефона сама ученица. Видео опубликовала в своем Instagram мать другой ученицы этой гимназии.

«Учитель домогался в течении двух недель. Мама пыталась поговорить с директором, но директор очень на нее давила и наговорила кучу гадостей", — написала женщина со слов матери девочки.

Директор гимназии якобы даже пригрозила матери школьницы, что если она напишет заявление в полицию, то ее лишат родительских прав.

На кадрах педагог пристает к восьмикласснице, прижимает к себе и пытается поцеловать.

Обстоятельства инцидента в школьном кабинете выясняют сотрудники регионального СК.

«В настоящее время мужчина задержан. По версии следствия, подозреваемый во время проведения дополнительных занятий неоднократно совершал развратные действия в отношении школьницы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения», — рассказали в ведомстве.

Прокуратура сообщила о проверке «исполнения законодательства органами и учреждениями системы профилактики по выявлению детей, находящихся в социально-опасном положении».

«При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Ранее пожилой незнакомец пытался поцеловать восьмилетнюю девочку в Барнауле.