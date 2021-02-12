ОБЖшника задержали за поцелуи с восьмиклассницей, снявшей приставания на видео

Домогательства учителя сняла на камеру мобильного телефона сама ученица. Видео опубликовала в своем Instagram мать другой ученицы этой гимназии.
«Учитель домогался в течении двух недель. Мама пыталась поговорить с директором, но директор очень на нее давила и наговорила кучу гадостей", — написала женщина со слов матери девочки.
Директор гимназии якобы даже пригрозила матери школьницы, что если она напишет заявление в полицию, то ее лишат родительских прав.
На кадрах педагог пристает к восьмикласснице, прижимает к себе и пытается поцеловать.
Обстоятельства инцидента в школьном кабинете выясняют сотрудники регионального СК.
«В настоящее время мужчина задержан. По версии следствия, подозреваемый во время проведения дополнительных занятий неоднократно совершал развратные действия в отношении школьницы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения», — рассказали в ведомстве.
Прокуратура сообщила о проверке «исполнения законодательства органами и учреждениями системы профилактики по выявлению детей, находящихся в социально-опасном положении».
«При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в надзорном ведомстве.
Ранее пожилой незнакомец пытался поцеловать восьмилетнюю девочку в Барнауле.