Где ребенку заняться декоративно-прикладным искусством в Барнауле

Специалисты говорят, что декоративно-прикладное искусство — один из самых действенных способов развить фантазию и художественный вкус у ребенка. В основном потому, что такое творчество имеет не только эстетический, но и материальный смысл. В Барнауле в 12 муниципальных организациях дополнительного образования занимаются с детьми по самым разным направлениям декоративно-прикладного творчества.

Уроки рассчитаны на детей от 7 до 18 лет. Есть простые занятия для совсем юных — аппликация, лепка, роспись. Есть посложнее — вязание и шитье, гончарное дело, бисероплетение.

В школе «Традиция» выбрали основным направлением народное творчество, здесь занимаются старинными ремеслами: вышивкой, ткачеством, валянием, лоскутным шитьем, плетением из бересты, крестьянской росписью. Бисероплетению и другим ремеслам научат и в центре эстетического воспитания «Песнохорки». Здесь не только развивают фантазию ребенка, но и воспитывают трепетное отношение к родной культуре.

Можно выбрать и «осовремененные» направления в районных Центрах детского и юношеского творчества — вырезание из дерева, валяние из шерсти, вязание, изготовление украшений из бусин и другие. Они не только удовлетворяют потребность в создании чего-либо, творчестве и самовыражении: теплые «ручные» изделия всегда на пике моды.

Декоративно-прикладное творчество и фольклор в Барнауле. Архив комитета по образованию Барнаула.

Декоративно-прикладное творчество в широком смысле сводится к созданию художественных произведений, которые можно оценить с точки зрения не только красоты, но и утилитарного применения. Воображение ребенка на занятиях обретает материальную форму, он буквально творит мир вещей вокруг себя, а профессиональные педагоги делают этот процесс по-настоящему волшебным.

Польза таких занятий и в том, что ребенок способен сразу увидеть результат своего труда и оценить его наряду с изделиями своих сверстников. Ребята из центров творчества регулярно участвуют в различных соревнованиях, городских, региональных и даже международных, занимая призовые места.

Режим работы организаций: понедельник-пятница с 09:00 до 20:00. Количество учащихся в группах: 15−20 человек.