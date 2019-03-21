Где в Барнауле научить ребенка цирковому искусству

В Центре развития творчества детей и молодежи Железнодорожного района работает студия «Звездопад чудес». Занятия в ней рассчитаны на три года, сюда принимают детей с пяти лет.
В Центре развития творчества детей и юношества Ленинского района есть секция «Красота и сила циркового искусства», программа рассчитана на 13 лет. Здесь работают с детьми от 5 до 18 лет.
Задача педагогов состоит не в том, чтобы взрастить профессионального циркового артиста. Главное — показать детям красоту циркового искусства и подготовить гармоничную личность.
Дети не сразу учатся строить «живые» пирамиды или танцевать на канате. Ребятам прививают эстетический вкус, силу, быстроту, внимательность, ловкость.
Известно, что, к примеру, жонглирование, полезно для мозга: обе его половины во время процесса стимулируются. Такие занятия способны быстро развить реакцию.
Уроки включают гимнастику, акробатику, хореографию. Не стоит забывать, что цирковое искусство — это еще и спорт. Учащиеся тренируют свое тело и характер. Цирковые артисты — настоящие атлеты с отличной фигурой, растяжкой, мускулатурой.
Постоянные тренировки позволяют укрепить здоровье ребенка. Педагоги учат воспитанников терпению и трудолюбию, без которых невозможно достижение результатов.
Коллективные занятия учат ребенка культуре и этике межличностных коммуникаций, работе в команде, развивают творческое воображение и создают здоровую конкуренцию.
Спорт в цирковом искусстве соединяется с актерскими навыками. Артистические способности, как утверждают педагоги, также поддаются «тренировке». Благодаря занятиям в цирковых студиях ребенок избавляется от комплексов, становится более смелым в принятии решений, легче знакомится и заводит новых друзей.