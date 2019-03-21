Где в Барнауле научить ребенка цирковому искусству

Цирк способен изумить даже видавших виды взрослых, что уж говорить о том, какое впечатление он производит на ребенка. Многие дети хотят летать под куполом, как воздушные гимнасты, свободно жонглировать десятками предметов или, может быть, смешить публику в образе веселого клоуна. В Барнауле есть два места, где юных поклонников цирка могут обучить этому сложному, но интересному искусству.

В Центре развития творчества детей и молодежи Железнодорожного района работает студия «Звездопад чудес». Занятия в ней рассчитаны на три года, сюда принимают детей с пяти лет.

В Центре развития творчества детей и юношества Ленинского района есть секция «Красота и сила циркового искусства», программа рассчитана на 13 лет. Здесь работают с детьми от 5 до 18 лет.

Задача педагогов состоит не в том, чтобы взрастить профессионального циркового артиста. Главное — показать детям красоту циркового искусства и подготовить гармоничную личность.

Дети не сразу учатся строить «живые» пирамиды или танцевать на канате. Ребятам прививают эстетический вкус, силу, быстроту, внимательность, ловкость.

Известно, что, к примеру, жонглирование, полезно для мозга: обе его половины во время процесса стимулируются. Такие занятия способны быстро развить реакцию.

Уроки включают гимнастику, акробатику, хореографию. Не стоит забывать, что цирковое искусство — это еще и спорт. Учащиеся тренируют свое тело и характер. Цирковые артисты — настоящие атлеты с отличной фигурой, растяжкой, мускулатурой.

Постоянные тренировки позволяют укрепить здоровье ребенка. Педагоги учат воспитанников терпению и трудолюбию, без которых невозможно достижение результатов.

Коллективные занятия учат ребенка культуре и этике межличностных коммуникаций, работе в команде, развивают творческое воображение и создают здоровую конкуренцию.

Спорт в цирковом искусстве соединяется с актерскими навыками. Артистические способности, как утверждают педагоги, также поддаются «тренировке». Благодаря занятиям в цирковых студиях ребенок избавляется от комплексов, становится более смелым в принятии решений, легче знакомится и заводит новых друзей.