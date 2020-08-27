Глава Барнаула рассказал, за счет кого обеспечат безопасность в школах и детсадах

Глава Барнаула Вячеслав Франк в ходе совещания с участникам городского педсовета заявил , что для власти задача первостепенной важности — создать безопасные условия в учреждениях образования.

Совещание — традиционное для августа мероприятие, на котором подводят итоги за учебный год, анализируют проблемы и ставят задачи.

Франк подчеркнул, что администрация города уже направила 7 млн рублей на подготовку образовательных организаций к началу нового учебного года — с учетом всех мер безопасности по COVID-19.

«Сегодня выделено еще 10 млн рублей, которые в ближайшие дни будут направлены в учреждения образования для проведения противоэпидемиологических мероприятий. При необходимости на эти цели будут выделяться дополнительные средства», — отметил глава города.

Завершая свою речь Франк подчеркнул, что новый учебный год начинается в непростых условиях, «однако создавшаяся ситуация не дает нам права останавливаться на достигнутом и требует еще больших усилий для движения вперед».

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