Власти Алтайского края заверили, что обеспечат школьников горячими обедами

В новом учебном году горячее питание будут получать дополнительно 119 тыс. школьников, сообщил Telegram-канал правительства края. Ранее разные источники в этом сомневались.

Для обеспечение горячим питанием учеников 1−4 классов совместно с Роспотебнадзором власти провели паспортизацию всех столовых, пищеблоков и посадочных мест. Закупили посуду и мебель, оборудование для кухни и почти доделали ремонты столовых.

«На эти цели в этом году направлено 50 млн. рублей, в прошлом — 100 млн. рублей», — пишет источник со ссылкой на региональное министерство образования.

Финансироваться расходы будут за счет федерального, краевого и муниципального бюджетов.

Ранее лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова сделала запрос в минобр о готовности краевых школ обеспечить учеников бесплатным питанием.

«По недавно принятому закону бесплатное питание полагается всем ученикам начальных классов. СМИ пишут, что федеральный бюджет выделит на это средства 58 регионам. Это регионы, которые смогли обеспечить условия для питания в 100% школ. Попал ли Алтайский край в перечень регионов — неизвестно», — написал Telegram-канал КПРФ.

До этого источник URA.RU посчитал, что Алтайский край не готов к обеспечению горячим питанием всех учеников младших классов, а, следовательно, не сможет получить субсидии на это в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Бийский комбинат школьного питания «Маяк», кормящий 22 школы, оказался на грани банкротства.