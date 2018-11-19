Глава Минпросвещения заступилась за двоечников-учителей

Глава министерства просвещения России Ольга Васильева назвала некорректной проверку Рособрнадзором знаний педагогов, работающих в школах. Во время мероприятия выяснилось, что около 50% учителей провалили тесты по математике и информатике.

«Исследование является некорректным от начала и до конца», — заявила Васильева в эфире Первого канала.

Результаты исследования появились раньше, чем оно было закончено, подчеркнула глава ведомства.

Рособрнадзор сообщал, что у учителей плохо обстоит и со знаниями в области основ духовно-нравственной культуры народов РФ.

Почти 25% школьных преподавателей сдали на «неуд» экономику, историю, русский язык и литературу. Задания по такому предмету, как «Россия в мире», тоже их обескуражили, пишет «Росбалт».

Ведомство проводит проверки компетенций учителей по указу президента Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года».