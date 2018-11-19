Глава Минпросвещения заступилась за двоечников-учителей

«Исследование является некорректным от начала и до конца», — заявила Васильева в эфире Первого канала.
Результаты исследования появились раньше, чем оно было закончено, подчеркнула глава ведомства.
Рособрнадзор сообщал, что у учителей плохо обстоит и со знаниями в области основ духовно-нравственной культуры народов РФ.
Почти 25% школьных преподавателей сдали на «неуд» экономику, историю, русский язык и литературу. Задания по такому предмету, как «Россия в мире», тоже их обескуражили, пишет «Росбалт».
Ведомство проводит проверки компетенций учителей по указу президента Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года».