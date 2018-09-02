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«Мечта и реальность»: Васильева рассказала, о чем напишут сочинения выпускники школ 2019 года

Министр просвещения России Ольга Васильева назвала пять направлений для тем итогового сочинения на 2018/19 учебный год, об этом сообщили «РИА Новости».

Ольга Васильева, министр образования и науки РФ.
Ольга Васильева, министр образования и науки РФ.
rbc.ru

На встрече с выпускными классами в школе № 45 в Калуге министр сформулировала «пять направлений» для тем сочинений: «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость».

Она отметила, что в рамках этих направлений итоговых сочинений Рособрнадзором будут разрабатываться конкретные темы для каждого часового пояса отдельно, известны они станут только в день проведения сочинений.

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение. Сочинение также может быть представлено в вуз.

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