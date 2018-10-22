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«Голова забита всякой чушью»: Мединский высказался по поводу современного поколения

За 20 лет в России выросло поколение людей, которые превратно представляют себе историю страны. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский во время визита в Сербию 21 октября. Он отметил, что это, в частности, касается истории Второй мировой войны, пишет РИА Новости.

Владимир Мединский, министр культуры.
Владимир Мединский, министр культуры.
kremlin.ru

В Сербии Мединский представил свою книгу «Война — Мифы об СССР 1939−1945 годов». По словам автора, она была написана для российского читателя и вышла в 2009 году.

«Я работал в комиссии правительства по истории Второй мировой и много ездил по стране, общался с молодежью, со студентами, и увидел, что в России за 20 лет выросло поколение людей, которые абсолютно превратно представляют себе историю собственной страны. Они либо ничего не знают, или у них голова забита всякой чушью», — заявил министр культуры на презентации книги.

По его мнению, источники знаний для современной молодежи — голливудские фильмы, статьи в интернете и компьютерные игры. Поэтому он написал «простую книгу», в которой объясняется, что было на самом деле, а чего не было.

В качестве примера Мединский привел тезис о том, что усилия англо-американских войск якобы нанесли основной урон нацистской Германии и ее союзникам, отмечает агентство.

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