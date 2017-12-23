Губернатор Александр Карлин приостановил принятие решения об увеличении платы за детсад

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

- Я обратился к руководителям муниципалитетов, в первую очередь к главе Барнаула Сергею Дугину с предложением приостановить принятие таких решений. Нужно еще раз всестороннее изучить ситуацию. И если есть необходимость повысить родительскую плату, то нужно идти по этому пути очень осторожно и взвешенно. <...> не такими шагами - в полтора раза, как это пытаются сделать в Барнауле. Иными словами, немного поторопились. Но ничто нам не мешает остановиться и вернуться к проблеме более серьезным, взвешенным и ответственным образом.

Губернатор также считает, что качество питания детей в дошкольных учреждениях должно быть более высоким. Работа будет проводиться по нескольким направлениям, одно из них - усиление контроля за качеством закупаемых продуктов питания для детских садов и других социальных учреждений.

По его мнению, необходимо усилить контроль за качеством приготовления пищи и за тем, в каком виде и как она предлагается детям. В большей степени для таких функций должно привлекаться родительское сообщество.