Губернатор Александр Карлин приостановил принятие решения об увеличении платы за детсад

Повышение платы за услуги детских садиков, которое анонсировали несколько муниципалитетов Алтайского края, губернатор Александр Карлин назвал "преждевременным решением". К такому заключению он пришел после того, как проанализировал ситуацию в учреждениях, ознакомился с реакцией родителей на возможное увеличение оплаты. Об этом сообщает сайт регионального правительства.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
- Я обратился к руководителям муниципалитетов, в первую очередь к главе Барнаула Сергею Дугину с предложением приостановить принятие таких решений. Нужно еще раз всестороннее изучить ситуацию. И если есть необходимость повысить родительскую плату, то нужно идти по этому пути очень осторожно и взвешенно. <...> не такими шагами - в полтора раза, как это пытаются сделать в Барнауле. Иными словами, немного поторопились. Но ничто нам не мешает остановиться и вернуться к проблеме более серьезным, взвешенным и ответственным образом.
Губернатор также считает, что качество питания детей в дошкольных учреждениях должно быть более высоким. Работа будет проводиться по нескольким направлениям, одно из них - усиление контроля за качеством закупаемых продуктов питания для детских садов и других социальных учреждений.
По его мнению, необходимо усилить контроль за качеством приготовления пищи и за тем, в каком виде и как она предлагается детям. В большей степени для таких функций должно привлекаться родительское сообщество.
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