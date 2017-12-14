Барнаульские родители решили пожаловаться Путину на высокую плату за детсад

Неожиданное повышение платы за детсады с 1 декабря 2017 года вызвало недовольство среди родителей воспитанников. Многие оказались не готовы к столь резкому увеличению платы — сразу на 650 рублей. Возмущенные родители написали петицию на имя Владимира Путина на сайте change.org и надеются на поддержку. К 14 декабря документ подписали почти 6 тысяч человек.

"С 1 декабря оплата стала 2300 руб. Для Алтайского края это не подъемная сумма, так как реальная средняя заработная плата 10-13 тысяч рублей. К примеру, в Санкт-Петербурге платят за 2000 рублей, плюс компенсация за первого ребенка — 20%, за второго — 50%, в Барнауле компенсацию отменили год назад. В Москве за детсады платят 2100 плюс компенсация. Зарплаты в этих городах минимум в 3 раза выше. В связи с повышением оплаты все родители возмущаются, так как для многих это непосильная сумма", — говорится в петиции.

Всего барнаульские сады посещает 36 тысяч детей, из которых 8,5 тысяч имеют право на компенсацию. Ранее altapress.ru рассказывал, что повышение — вынужденная мера. Это делается для того, чтобы приблизить питание детей к нормам: увеличить количество мясных и молочных продуктов, а также овощей, фруктов, соков.