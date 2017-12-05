Министр объяснил, почему повысилась оплата за детсады в Алтайском крае

"С 1 декабря в некоторых муниципалитетах произошло повышение родительской платы, это вызвано объективными причинами", — ответил в ходе онлайн-форума Александр Жидких.

Министр рассказал, что администрации муниципальных районов и городских округов самостоятельно принимают решение, повышать или нет размер родительской платы. Это делается для того, чтобы приблизить питание детей к нормам: увеличить количество мясных и молочных продуктов, а также овощей, фруктов, соков.

Министр отметил, что большая часть муниципалитетов не повышали плату 3-5 лет. "Сравнительный анализ родительский платы в регионах СФО показал, в Алтайском крае она ниже в 1,5—2,5 раза чем в других городах", — сообщил Жидких.

Также с 1 января 2017 года в Алтайском крае изменились правила выплаты компенсаций части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детсадах. Теперь их получают только нуждающиеся.