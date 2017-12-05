Образование

Министр объяснил, почему повысилась оплата за детсады в Алтайском крае

Сегодня, 16:12.
Образование

Повышение с 1 декабря родительской платы за детские сады необходимо для нормального питания детей, об этом рассказал аltapress.ru министр образования Александр Жидких.  Напомним, барнаульским родителям придется платить за детсад на 39,4% больше — 2300 рублей вместо прежних 1650, об этом говорится в приказе минобразования и науки Алтайского края, который попал в распоряжение редакции.

Еда.
Еда. Фото : СС0.

"С 1 декабря в некоторых муниципалитетах произошло повышение родительской платы, это вызвано объективными причинами", — ответил в ходе онлайн-форума Александр Жидких.

Министр рассказал, что администрации муниципальных районов и городских округов самостоятельно принимают решение, повышать или нет размер родительской платы. Это делается для того, чтобы приблизить питание детей к нормам: увеличить количество мясных и молочных продуктов, а также овощей, фруктов, соков.

Министр отметил, что большая часть муниципалитетов не повышали плату 3-5 лет. "Сравнительный анализ родительский платы в регионах СФО показал, в Алтайском крае она ниже в 1,5—2,5 раза чем в других городах", — сообщил Жидких.

Также с 1 января 2017 года в Алтайском крае изменились правила выплаты компенсаций части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детсадах. Теперь их получают только нуждающиеся.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus