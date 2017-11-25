Маленький барнаулец получил рваную рану лица в детском саду

В барнаульском детском саду №157 "Тополек" серьезно травмировался ребенок. Мальчик получил рваную рану лица в детской игровой зоне от незакрепленного края вешалки-перекладины. Мама ребенка написала жалобу в прокуратуру, сообщает Barnaul 22.
Жительница Барнаула Татьяна Хрякова сообщила, что ее ребенку наложили 7 швов в области лица. Причем он не первый, кто получил травму из-за этой вешалки. Но, судя по всему, на неоднократные замечания по этому поводу в детском саду должным образом не отреагировали.
Женщина сообщает, что у нее имеется подтвержденная информация о многочисленных нарушениях работы детского сада. В частности, она располагает сведениями о жестоком отношении к детям музыкального руководителя, которая является дочерью заведующей. Педагог якобы унижает и бьет детей.
Татьяна также говорит о многочисленных нарушениях в работе столовой (вопросы количества и качества еды, и т.д.), о сомнительных денежных сборах, о нарушениях, связанных с безопасностью пребывания в группах (гвозди на уровне глаз, сломанные скамейки, незакрепленные решетки на батареях, вешалки с незакрепленным основанием и острым рваным краем, острая окантовка на мебели). "По всем пунктам можно перечислять и перечислять", — рассказывает женщина.
"Наша группа детского сада делится на три подгруппы, а именно: сторона, которая защищает интересы детей, вторая сторона защищает интересы детского сада, не владея всей информацией, и третья сторона, которая отмалчивается и что-то в защиту своих детей сказать боится", — утверждает Татьяна.
Некоторые родители детей из этой группы говорят, что из-за жалоб людей на музыкального руководителя "у ребятишек нет праздников". Татьяна Хрякова в ответ парирует, что у них имеется второй музыкальный руководитель, дети к праздникам готовятся.
СУ СКР по Алтайскому краю организовал доследственную проверку из-за сообщения женщины. Следствию предстоит дать правовую оценку действиям сотрудников детского сада, ответственных за безопасное нахождение несовершеннолетних в дошкольном образовательном учреждении. Правоохранители планируют проверить все сведения, указанные родителями воспитанников.
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- Сюжет: Детские сады и дошкольное воспитание
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