Алтайский детский сад заплатит компенсацию в 100 тысяч рублей за перелом ключицы у ребенка

По данным следствия, ребенок упал с возвышенности в детском саду и сломал ключицу. Мальчик получил травмы средней тяжести. Если бы воспитатель был внимательнее, то этого случая можно было избежать.

Детский сад должен будет выплатить компенсацию в размере 100 тыс. рублей.