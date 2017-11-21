Алтайский детский сад заплатит компенсацию в 100 тысяч рублей за перелом ключицы у ребенка

Сегодня, 16:35.
Происшествия

В Алтайском крае мать мальчика, который сломал ключицу в детском саду, получит компенсацию, сообщает прокуратура Алтайского края.

Суд, правосудие.
Суд, правосудие. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

По данным следствия, ребенок упал с возвышенности в детском саду и сломал ключицу. Мальчик получил травмы средней тяжести. Если бы воспитатель был внимательнее, то этого случая можно было избежать.

Детский сад должен будет выплатить компенсацию в размере 100 тыс. рублей.

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