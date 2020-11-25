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Образование

Губернатору прислали требование убрать «суррогатное» онлайн-обучение в школах

Родители школьников потребовали от губернатора Новосибирской области Андрея Травникова отказаться от дистанционного обучения, сообщает «Сибирь.Реалии».

Ребенок-телепат.
Ребенок-телепат.
image.jimcdn.com.

В обращении к Травникову дистанционное обучение назвали «суррогатным и неполноценным», а также потребовали вернуть очное образование для всех школьников.

Такую резолюцию составили по итогам «Форума родителей за сохранение очного образования». В документе прогнозируют «резкое падение уровня знаний у большинства обучающихся».

«Цифровые форматы практически полностью убивают воспитательную функцию образования. Мы не против технического прогресса и не отрицаем последствия COVID-19, власти могут вводить ограничительные меры, но пока это просто замена очной формы обучения на заочную для детей, которые к этому не готовы», — заявила одна из организаторов форума Наталья Немальцева.

Акция «Мы против внедрения постоянного дистанционного обучения»
Акция «Мы против внедрения постоянного дистанционного обучения»
Пресс-служба Регионального отделения партии «За Правду»

По словам активистки, нельзя назвать разумным утвержденный властями Новосибирской области перевод учеников 6−10 классов на дистанционное обучение.

«Общественности не представлено убедительных данных о том, что школы являются очагом распространения инфекций», — подчеркнули авторы резолюции.

Также от Травникова потребовали предусмотреть необходимость получать согласие родителей на перевод ребенка на удаленку.

Ранее в Барнауле прошла акция против дистанционного обучения. Люди уверены, что такая форма получения знаний ударит по образованию, которое и так уже ослаблено.

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