11 августа
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Образование
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Используйте шанс бесплатно получить новую профессию

Служба исследований hh.ru провела опрос среди квалифицированных специалистов, чтобы выявить удовлетворенность профессией. В этом году опрошенные оценивают ее на 3,4 балла из пяти, где «1» — полностью недовольны, а «5» — полностью довольны. Самое позитивное восприятие своей специальности сейчас наблюдается среди работников сферы закупок, топ-менеджмента, преподавателей и представителей научной сферы. Они оценили свою работу на 3,7 баллов из пяти.

Шанс бесплатно получить новую профессию
Шанс бесплатно получить новую профессию
Фото предоставлено РАНХиГС.

Какие варианты есть у тех, кто хочет изменить текущее положение дел в профессиональной сфере? Можно просто поменять место работы, а можно задуматься о профессиональном развитии и освоить совершенно новую для себя специальность и преуспеть в ней.

Алтайский филиал Президентской академии является оператором федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», в рамках которого переобучиться или повысить квалификацию могут следующие граждане:

  • сотрудники, находящиеся под риском увольнения;
  • безработные граждане;
  • отдельные категории граждан в возрасте до 35 лет;
  • люди старше 50 лет;
  • женщины в декрете и с детьми до 7 лет.

В процессе обучения слушатели федерального проекта «Содействие занятости» получают необходимые компетенции для реализации своего потенциала. После получения актуальных знаний такие соискатели хотят развиваться дальше и совершенно иначе относятся к своему месту работы в новой должности или сфере.

Кроме того, эти специалисты имеют преимущество на рынке труда, а работодатели готовы поощрять и мотивировать развивающихся сотрудников, оказывая им поддержку, в том числе материальную.

Алтайский филиал Президентской академии приглашает слушателей повысить свою квалификацию и получить новые, применимые на практике, знания для увеличения шансов на трудоустройство. После обучения они могут поменять профессиональную сферу, получить желаемую должность и даже открыть свое дело, — рассказала Ирина Мосина, директор Центра дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС.

Алтайский филиал предлагает 4 программы профессиональной переподготовки:

  • Государственное и муниципальное управление
  • Психология управления
  • Специалист по управлению персоналом
  • Юриспруденция

Для переобучения доступно 2 программы повышения квалификации:

  • Интернет-маркетинг: от персонального бренда до продвижения компании
  • Основы работы с маркетплейсами

Подать заявку на обучение можно на сайте проекта РАНХиГС и на портале «Работа России».

На все интересующие вопросы о бесплатном переобучении ответят в Центре дополнительного образования Алтайского филиал РАНХиГС, тел.: 8 (3852) 503-432, электронная почта: mosina@alt.ranepa.ru

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