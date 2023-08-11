Используйте шанс бесплатно получить новую профессию

Служба исследований hh.ru провела опрос среди квалифицированных специалистов, чтобы выявить удовлетворенность профессией. В этом году опрошенные оценивают ее на 3,4 балла из пяти, где «1» — полностью недовольны, а «5» — полностью довольны. Самое позитивное восприятие своей специальности сейчас наблюдается среди работников сферы закупок, топ-менеджмента, преподавателей и представителей научной сферы. Они оценили свою работу на 3,7 баллов из пяти.

Какие варианты есть у тех, кто хочет изменить текущее положение дел в профессиональной сфере? Можно просто поменять место работы, а можно задуматься о профессиональном развитии и освоить совершенно новую для себя специальность и преуспеть в ней.

Алтайский филиал Президентской академии является оператором федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», в рамках которого переобучиться или повысить квалификацию могут следующие граждане:

сотрудники, находящиеся под риском увольнения;

безработные граждане;

отдельные категории граждан в возрасте до 35 лет;

люди старше 50 лет;

женщины в декрете и с детьми до 7 лет.

В процессе обучения слушатели федерального проекта «Содействие занятости» получают необходимые компетенции для реализации своего потенциала. После получения актуальных знаний такие соискатели хотят развиваться дальше и совершенно иначе относятся к своему месту работы в новой должности или сфере. Кроме того, эти специалисты имеют преимущество на рынке труда, а работодатели готовы поощрять и мотивировать развивающихся сотрудников, оказывая им поддержку, в том числе материальную. Алтайский филиал Президентской академии приглашает слушателей повысить свою квалификацию и получить новые, применимые на практике, знания для увеличения шансов на трудоустройство. После обучения они могут поменять профессиональную сферу, получить желаемую должность и даже открыть свое дело, — рассказала Ирина Мосина, директор Центра дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС.

Алтайский филиал предлагает 4 программы профессиональной переподготовки:

Государственное и муниципальное управление

Психология управления

Специалист по управлению персоналом

Юриспруденция

Для переобучения доступно 2 программы повышения квалификации:

Интернет-маркетинг: от персонального бренда до продвижения компании

Основы работы с маркетплейсами

Подать заявку на обучение можно на сайте проекта РАНХиГС и на портале «Работа России».

На все интересующие вопросы о бесплатном переобучении ответят в Центре дополнительного образования Алтайского филиал РАНХиГС, тел.: 8 (3852) 503-432, электронная почта: mosina@alt.ranepa.ru