Что такое приоритеты зачисления и как по ним будут поступать в вузы в 2023 году

Что такое приоритет зачисления?
При поступлении абитуриент может выбрать по своему желанию несколько направлений (до пяти специальностей). В заявлении о приеме он указывает интересующие его направления в том порядке, куда он больше хочет поступить.
Так самое желанное направление располагается на первом месте и обозначается цифрой "1". Направление, на которое абитуриент хочет поступить меньше - цифрой "2". А совсем не желанное, но необходимое для подстраховки - цифрой "3" и так далее.
То есть абитуриент таким образом расставляет свои приоритеты зачисления.
Как работает приоритет зачисления?
Приоритеты зачисления работают следующим образом.
Абитуриент подал заявление на три направления и проставил следующие приоритеты: "Журналистика" – 1, "Медиакоммуникации" – 2, "Филология" – 3. Баллов у него хватило только на поступление на "Медиакоммуникации" и "Филологию".
Следуя из его расставленных приоритетов, абитуриент больше хочет на второе направление, чем на третье. Поэтому его зачислят на "Медиакоммуникации".
Таким образом, опираясь на расставленные приоритеты зачисления, приемная комиссия имеет представление о том, куда зачислять абитуриента в первую очередь.
Приоритеты указываются для бюджета и коммерции?
Приоритеты зачисления указывают отдельно для бюджетных и платных мест.
Теперь с 2023 года абитуриент должен заполнять два разных заявления о приеме: на бюджет и на платное. Можно указать одну и ту же специальность, но расставить разные приоритеты зачисления на бюджет и на коммерцию.
Условия приоритета
При поступлении на бюджетные места существует два вида приоритетов – приоритет целевой квоты и приоритет иных мест, включая места для зачисления без вступительных испытаний по результатам олимпиад и по особой квоте.
Приоритет целевой квоты указывается в том случае, если абитуриент поступает на места целевой квоты и заключил договор о целевом обучении с какой-либо государственной организацией-заказчиком.
Приоритет иных мест указывается в том случае, если абитуриент поступает на все остальные места.
Как поступают по приоритету?
Зачисление будет проходить в зависимости от того, какой вид приоритетов указал абитуриент. Так, в первую очередь, зачисляются поступающие по целевой квоте.
По иным местам зачисление проходит следующим образом. Первыми идут абитуриенты без вступительных испытаний, затем на места отдельной квоты и потом на места особой квоты.