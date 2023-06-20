Что такое приоритеты зачисления и как по ним будут поступать в вузы в 2023 году

В 2023 году поступление в вузы будет проходить по новым правилам. Одно из самых важных изменений — это приоритеты зачисления. Altapress.ru разбирается, что это такое и как поступить в вузы в 2023 году.

Что такое приоритет зачисления?

При поступлении абитуриент может выбрать по своему желанию несколько направлений (до пяти специальностей). В заявлении о приеме он указывает интересующие его направления в том порядке, куда он больше хочет поступить.

Так самое желанное направление располагается на первом месте и обозначается цифрой "1". Направление, на которое абитуриент хочет поступить меньше - цифрой "2". А совсем не желанное, но необходимое для подстраховки - цифрой "3" и так далее.

То есть абитуриент таким образом расставляет свои приоритеты зачисления.

Школа. Образование. открытые источники (CC0)

Как работает приоритет зачисления?

Приоритеты зачисления работают следующим образом.

Абитуриент подал заявление на три направления и проставил следующие приоритеты: "Журналистика" – 1, "Медиакоммуникации" – 2, "Филология" – 3. Баллов у него хватило только на поступление на "Медиакоммуникации" и "Филологию".

Следуя из его расставленных приоритетов, абитуриент больше хочет на второе направление, чем на третье. Поэтому его зачислят на "Медиакоммуникации".

Таким образом, опираясь на расставленные приоритеты зачисления, приемная комиссия имеет представление о том, куда зачислять абитуриента в первую очередь.

Студент. Образование. СС0.

Приоритеты указываются для бюджета и коммерции?

Приоритеты зачисления указывают отдельно для бюджетных и платных мест.

Теперь с 2023 года абитуриент должен заполнять два разных заявления о приеме: на бюджет и на платное. Можно указать одну и ту же специальность, но расставить разные приоритеты зачисления на бюджет и на коммерцию.

Условия приоритета

При поступлении на бюджетные места существует два вида приоритетов – приоритет целевой квоты и приоритет иных мест, включая места для зачисления без вступительных испытаний по результатам олимпиад и по особой квоте.

Приоритет целевой квоты указывается в том случае, если абитуриент поступает на места целевой квоты и заключил договор о целевом обучении с какой-либо государственной организацией-заказчиком.

Приоритет иных мест указывается в том случае, если абитуриент поступает на все остальные места.

Студенты. СС0.

Как поступают по приоритету?

Зачисление будет проходить в зависимости от того, какой вид приоритетов указал абитуриент. Так, в первую очередь, зачисляются поступающие по целевой квоте.

По иным местам зачисление проходит следующим образом. Первыми идут абитуриенты без вступительных испытаний, затем на места отдельной квоты и потом на места особой квоты.