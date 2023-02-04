Как будут преподавать историю по новой концепции, рассказали в Минобрнауки РФ

Минобрнауки РФ окончательно утвердило новую концепцию преподавания истории в российских вузах. Новый курс начнут изучать уже с 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава Минобрнауки РФ заявил, что с 1 сентября 2023 года в российских вузах запустят обновленный курс истории. Он будет составлять не менее 144 часов — 80% отведут на лекции и семинары.

Курс будет охватывать шесть «основных этапов в развитии российской государственности». Это:

Русь IX — первой трети XIII века,

Русские земли с середины XIII до конца XV века,

Российское ( Московское) государство XVI-XVII веков,

Московское) государство XVI-XVII веков, Российская империя,

Советская эпоха,

Современная Российская Федерация.

В курсе Новейшей истории России студентам будут рассказывать о внешнеполитических событиях: про расширение НАТО и его военной инфраструктуры на восток. А также про признание независимости Луганской и Донецкой народных республик и причины объявления специальной военной операции.

Кроме того в обновленную программу включат разделы о региональной и отраслевой истории региона вуза.

Ранее стало известно, что 2023 году в Госдуму РФ будет доработан и внесен законопроект об установлении стипендии для студентов не ниже МРОТ.