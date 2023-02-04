Как будут преподавать историю по новой концепции, рассказали в Минобрнауки РФ

Глава Минобрнауки РФ заявил, что с 1 сентября 2023 года в российских вузах запустят обновленный курс истории. Он будет составлять не менее 144 часов — 80% отведут на лекции и семинары.
Курс будет охватывать шесть «основных этапов в развитии российской государственности». Это:
- Русь IX — первой трети XIII века,
- Русские земли с середины XIII до конца XV века,
- Российское (Московское) государство XVI-XVII веков,
- Российская империя,
- Советская эпоха,
- Современная Российская Федерация.
В курсе Новейшей истории России студентам будут рассказывать о внешнеполитических событиях: про расширение НАТО и его военной инфраструктуры на восток. А также про признание независимости Луганской и Донецкой народных республик и причины объявления специальной военной операции.
Кроме того в обновленную программу включат разделы о региональной и отраслевой истории региона вуза.
Ранее стало известно, что 2023 году в Госдуму РФ будет доработан и внесен законопроект об установлении стипендии для студентов не ниже МРОТ.
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