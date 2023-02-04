4 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Образование

Как будут преподавать историю по новой концепции, рассказали в Минобрнауки РФ

Минобрнауки РФ окончательно утвердило новую концепцию преподавания истории в российских вузах. Новый курс начнут изучать уже с 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Студент. Образование.
Студент. Образование.
СС0.

Глава Минобрнауки РФ заявил, что с 1 сентября 2023 года в российских вузах запустят обновленный курс истории. Он будет составлять не менее 144 часов — 80% отведут на лекции и семинары.

Курс будет охватывать шесть «основных этапов в развитии российской государственности». Это:

  • Русь IX — первой трети XIII века,
  • Русские земли с середины XIII до конца XV века,
  • Российское (Московское) государство XVI-XVII веков,
  • Российская империя,
  • Советская эпоха,
  • Современная Российская Федерация.

В курсе Новейшей истории России студентам будут рассказывать о внешнеполитических событиях: про расширение НАТО и его военной инфраструктуры на восток. А также про признание независимости Луганской и Донецкой народных республик и причины объявления специальной военной операции.

Кроме того в обновленную программу включат разделы о региональной и отраслевой истории региона вуза.

Ранее стало известно, что 2023 году в Госдуму РФ будет доработан и внесен законопроект об установлении стипендии для студентов не ниже МРОТ.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость