Как и где в Барнауле привить ребенку любовь к физической культуре

Многие родители думают, что их чаду не нужен спорт, и считают занятия с репетитором по русскому языку или математике полезнее тренировок. Педагоги же уверены: чем раньше ребенка приучить к физической культуре, тем более здоровой и гармоничной личностью он вырастет.

В Барнауле спортивные программы есть во всех районных центрах детско-юношеского творчества. Большинство направлены на общую физическую подготовку школьников.

Родители и, в первую очередь, сами ребята могут выбирать из 18 видов спорта. Шахматы и каратэ, футбол и баскетбол, теннис и фехтование, стрельба и бокс, лыжные гонки и бальные танцы — в системе дополнительного образования найдется занятие для каждого ребенка.

Помимо этого есть секции, стоящие особняком. Например, в Центре детского творчества № 2 в поселке Южном занимаются допризывной подготовкой школьников. Здесь учатся ребята 12−18 лет.

В Центре развития творчества детей и юношества Ленинского района есть уникальные занятия «Красота и сила циркового искусства». Сюда принимают ребят с 5 лет. Программа непрерывна и рассчитана на 13 лет обучения.

Интересные физкультурно-спортивные уроки проводят в школе искусств «Традиция». Здесь изучают народные подвижные игры и русскую здраву — самобытную древнеславянскую оздоровительную гимнастику, направленную на укрепление не только тела, но и духа.

Воспитанники секций занимают призовые места на разных районных и городских соревнованиях, их выступления можно увидеть на барнаульских праздниках. Вместе с тем, программы подготовки сконцентрированы не на достижении высоких профессиональных спортивных результатов, а скорее на общее оздоровление юных барнаульцев и мотивацию их к физическим нагрузкам.

Родители знают, что часто дети вместо того, чтобы играть на свежем воздухе, прилипают к экранам разных устройств. Решить эту проблему помогут регулярные занятия физкультурой и спортом.

Такие уроки — отличная возможность снять гиперактивность ребенка. Тренировки помогают ребенку выплеснуть излишки энергии.

Кроме того, занятия в секциях помогают детям развить социальные навыки. Ребята учатся общаться со сверстниками и с тренерами, заводят новых друзей, получают опыт работы в команде во имя достижения общих целей.

Помимо приобретенных в ходе занятий смелости и ловкости физические упражнения незаменимы и для поднятия самооценки ребенка. У школьников формируется вера в собственные силы, они не боятся совершать ошибки, лучше справляются с неудачами. Это бесценные навыки для ребенка в дальнейшей жизни, даже если он не выберет спортивную карьеру.

Где в Барнауле ребенок может заниматься в спортивных секциях , см. на карте. Учреждения , ведущие такие занятия отмечены желтым цветом. Чтобы прочитать о том , чему обучают в том или ином учреждении , кликните на метку. Чтобы рассмотреть карту детальнее , увеличьте ее масштаб.

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