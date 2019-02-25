Как и где в Барнауле привить ребенку любовь к физической культуре

В Барнауле спортивные программы есть во всех районных центрах детско-юношеского творчества. Большинство направлены на общую физическую подготовку школьников.
Родители и, в первую очередь, сами ребята могут выбирать из 18 видов спорта. Шахматы и каратэ, футбол и баскетбол, теннис и фехтование, стрельба и бокс, лыжные гонки и бальные танцы — в системе дополнительного образования найдется занятие для каждого ребенка.
Помимо этого есть секции, стоящие особняком. Например, в Центре детского творчества № 2 в поселке Южном занимаются допризывной подготовкой школьников. Здесь учатся ребята 12−18 лет.
В Центре развития творчества детей и юношества Ленинского района есть уникальные занятия «Красота и сила циркового искусства». Сюда принимают ребят с 5 лет. Программа непрерывна и рассчитана на 13 лет обучения.
Интересные физкультурно-спортивные уроки проводят в школе искусств «Традиция». Здесь изучают народные подвижные игры и русскую здраву — самобытную древнеславянскую оздоровительную гимнастику, направленную на укрепление не только тела, но и духа.
Воспитанники секций занимают призовые места на разных районных и городских соревнованиях, их выступления можно увидеть на барнаульских праздниках. Вместе с тем, программы подготовки сконцентрированы не на достижении высоких профессиональных спортивных результатов, а скорее на общее оздоровление юных барнаульцев и мотивацию их к физическим нагрузкам.
Родители знают, что часто дети вместо того, чтобы играть на свежем воздухе, прилипают к экранам разных устройств. Решить эту проблему помогут регулярные занятия физкультурой и спортом.
Такие уроки — отличная возможность снять гиперактивность ребенка. Тренировки помогают ребенку выплеснуть излишки энергии.
Кроме того, занятия в секциях помогают детям развить социальные навыки. Ребята учатся общаться со сверстниками и с тренерами, заводят новых друзей, получают опыт работы в команде во имя достижения общих целей.
Помимо приобретенных в ходе занятий смелости и ловкости физические упражнения незаменимы и для поднятия самооценки ребенка. У школьников формируется вера в собственные силы, они не боятся совершать ошибки, лучше справляются с неудачами. Это бесценные навыки для ребенка в дальнейшей жизни, даже если он не выберет спортивную карьеру.
Где в Барнауле ребенок может заниматься в спортивных секциях, см. на карте. Учреждения, ведущие такие занятия отмечены желтым цветом. Чтобы прочитать о том, чему обучают в том или ином учреждении, кликните на метку. Чтобы рассмотреть карту детальнее, увеличьте ее масштаб.
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