ЕГЭ в 2018 году: что изменится в процедуре сдачи

В 2018 году в ЕГЭ могут произойти серьёзные изменения. Altapress.ru рассказывает что именно ждёт выпускников.
Сочинение
Первые изменения затронули итоговое сочинение, которое является допуском к ЕГЭ.
В 2018 году вместо привычных трёх выпускникам будут предложены пять тем на выбор. Увеличился и требуемый объём: теперь вместо 200 нужно написать не менее 250 слов. Также изменится и система оценки сочинения: вместо зачётной будет пятибалльная шкала, которая позволит выпускникам заработать дополнительные баллы при поступлении в вуз.
Список обязательных предметов
Сейчас обсуждается вопрос добавления третьего предмета. Не исключено, что уже в конце этого учебного года школьникам придётся сдавать три обязательных экзамена.
В числе кандидатов на обязательный экзамен следующие предметы:
- история
- обществознание
- иностранный язык
- география
Изменятся КИМы
Для экзамена по литературе исключат задания с короткими ответами, а объём сочинения увеличится.
По остальным предметам тестовые задания с простым вариантом ответа также будут постепенно исключать, останутся только задания среднего и высокого уровня сложности.
Экзамены по биологии и обществознанию и вовсе остались без тестовой части. Теперь выпускник должен самостоятельно дать развёрнутый ответ небольшого объёма.
Даже экзамен по информатике потерпит изменения — теперь он будет проходить на компьютере.
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