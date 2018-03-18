ЕГЭ в 2018 году: что изменится в процедуре сдачи

Сочинение

Первые изменения затронули итоговое сочинение, которое является допуском к ЕГЭ.

В 2018 году вместо привычных трёх выпускникам будут предложены пять тем на выбор. Увеличился и требуемый объём: теперь вместо 200 нужно написать не менее 250 слов. Также изменится и система оценки сочинения: вместо зачётной будет пятибалльная шкала, которая позволит выпускникам заработать дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Список обязательных предметов

Сейчас обсуждается вопрос добавления третьего предмета. Не исключено, что уже в конце этого учебного года школьникам придётся сдавать три обязательных экзамена.

В числе кандидатов на обязательный экзамен следующие предметы:

история

обществознание

иностранный язык

география

Изменятся КИМы

Для экзамена по литературе исключат задания с короткими ответами, а объём сочинения увеличится.

По остальным предметам тестовые задания с простым вариантом ответа также будут постепенно исключать, останутся только задания среднего и высокого уровня сложности.

Экзамены по биологии и обществознанию и вовсе остались без тестовой части. Теперь выпускник должен самостоятельно дать развёрнутый ответ небольшого объёма.

Даже экзамен по информатике потерпит изменения — теперь он будет проходить на компьютере.