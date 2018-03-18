Образование

ЕГЭ в 2018 году: что изменится в процедуре сдачи

Сегодня, 19:18.
Образование

В 2018 году в ЕГЭ могут произойти серьёзные изменения. Altapress.ru рассказывает что именно ждёт выпускников.

Образование.
Образование. Фото : СС0.

Сочинение

Первые изменения затронули итоговое сочинение, которое является допуском к ЕГЭ.

В 2018 году вместо привычных трёх выпускникам будут предложены пять тем на выбор. Увеличился и требуемый объём: теперь вместо 200 нужно написать не менее 250 слов. Также изменится и система оценки сочинения: вместо зачётной будет пятибалльная шкала, которая позволит выпускникам заработать дополнительные баллы при поступлении в вуз. 

Список обязательных предметов

Сейчас обсуждается вопрос добавления третьего предмета. Не исключено, что уже в конце этого учебного года школьникам придётся сдавать три обязательных экзамена. 

В числе кандидатов на обязательный экзамен следующие предметы:

  • история
  • обществознание
  • иностранный язык
  • география

Изменятся КИМы

Для экзамена по литературе исключат задания с короткими ответами, а объём сочинения увеличится.

По остальным предметам тестовые задания с простым вариантом ответа также будут постепенно исключать, останутся только задания среднего и высокого уровня сложности.

Экзамены по биологии и обществознанию и вовсе остались без тестовой части. Теперь выпускник должен самостоятельно дать развёрнутый ответ небольшого объёма.

Даже экзамен по информатике потерпит изменения — теперь он будет проходить на компьютере.

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