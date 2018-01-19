В школах Алтайского края усилят меры безопасности из-за нападений в Перми и Улан-Удэ

В Алтайском крае более 1,2 тыс. школ, и только 37 из них охраняют сотрудники ЧОПов. В остальных сидят обычные охранники, нанятые образовательными учреждениями. Росгвардия имеет право проверять работу только ЧОПов, сообщили altapress.ru в пресс-службе ведомства. Обычных охранников, по-народному сторожей, проверят Минобр и муниципальные власти как учредители.

Владимир Рождественский, директор ЧОП "Скиф", который занимается охраной нескольких образовательных учреждений Барнаула, рассказал altapress.ru, что для сотрудников провели дополнительный инструктаж, а саму организацию проверила Росгвардия и комитет по образованию.

Незнакомому человеку сегодня попасть в школу практически невозможно, говорят директора. В школах ведется видеонаблюдение, дежурит круглосуточная охрана, даже днем пропускают только после записи в журнал посещений.

Генриетта Татарникова,

директор барнаульской гимназии № 42:

— Планировка школы не позволяет установить турникеты, но у нас на входе сидит охрана. Всех посторонних записываем в журнал, спрашиваем с какой целью и к кому пришли. В нашей школе одна охрана работает уже восемь лет, знаем всех родителей в лицо, но все равно записываем.

В школе №22 всех посетителей также вписывают в журнал. Но если гостей и родителей проверить можно, то вот с запрещенными предметами у детей всё сложнее. Закон запрещает проводить досмотры детей, проверять рюкзаки на наличие запрещенных предметов: ножей, наркотиков и спиртного. Прав залезть в сумку или карманы к ребенку нет ни у директора, ни у охраны, говорит Андрей Громов, директор гимназии № 22.

Андрей Громов,

директор барнаульской гимназии № 22:

— Вопрос ведь не в техническом оснащении. Вот есть ребенок со склонностью к агрессии, специфическим поведением, но я не могу отвести его в полицию или определить в спецшколу. Сначала мы обращаемся к родителям, а они ведь не признают, что у них особенный ребенок. Мы даже к школьному психологу не можем отвести его без согласия родителей.

В школах, вузах и училищах Алтайского края проверят системы видеонаблюдения, пропускной режим и ограждение периметра школ, рассказала заместитель министра образования региона Инесса Долженко, пишет Regnum.

Она также напомнила, что и без того в системе образования сейчас идёт масштабная инвентаризация всех объектов.

Инесса Долженко,

заместитель министра образования Алтайского края:

— Она проводится для того, чтобы ввести категорирование — то есть оценку степени защищённости данных объектов. Класс опасности будет выше там, где больше учеников. Такая работа будет завершена в крае до конца февраля, и по итогам, в зависимости от категорий, которые будут присвоены тому или иному объекту системы образования, будет вырабатываться целый комплекс мер. В том числе будут разработаны новые паспорта безопасности.

В случае ЧП охрана школы вызывает сотрудников Росгвардии с помощью тревожной кнопки. Сейчас ими оборудованы 829 школ края, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, 15 января в Перми двое подростков напали с ножом на педагога и учеников начального класса, пострадала учительница и девять детей. Утром 19 января в Улан-Удэ девятиклассник ворвался с топором и "коктейлем Молотова" в один из классов школы. Он ударил топором нескольких учеников и учительницу и поджег класс. Шесть пострадавших доставили в больницы.