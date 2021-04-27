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Образование

Шоколадный фонтан и видеоспиннер. Как кафедра коммуникаций, PR и рекламы АлтГУ отметила 25 лет

23 апреля в концертном зале Алтайского госуниверситета встретились выпускники, студенты и преподаватели кафедры коммуникаций, рекламы и связей с общественностью. Повод — 25-летний юбилей престижной и креативной специальности. О том, как прошло празднование, репортаж altapress.ru.

Пиарщики и рекламисты отметили 25-летие своей кафедры в АлтГУ
Пиарщики и рекламисты отметили 25-летие своей кафедры в АлтГУ
Алина Богомолова, Полина Климук

Как и обещали организаторы, сюрпризы и подарки начинались сразу с фойе. Гостей встречали студенты welcome-зоны. Для приглашенных и гостей подготовили несколько фотозон: «юбилейную», «стажерскую», «памятную» с регистрацией выпускников по годам и группам.

В фуд-зоне посетители угощались у шоколадного фонтана, тележки с мороженым, стойки с напитками. Веселый интерактив обеспечивал увлекательный видеоспиннер. На большом экране показывали видеоряд об истории специальности.

Пиарщики и рекламисты отметили 25-летие своей кафедры в АлтГУ
Пиарщики и рекламисты отметили 25-летие своей кафедры в АлтГУ
Алина Богомолова, Полина Климук

Праздник стартовал, как только студенты вынесли на сцену буквы МТРиСО — сокращенное название кафедры медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с общественностью.

В юбилейной программе было знакомство с преподавателями нынешнего состава кафедры, видеопоздравления на большом экране из Москвы и Санкт-Петербурга, Чехии и Калининграда — всех тех городов, куда разъехались выпускники.

Видеопоздравления сменились живым форматом. На сцену выходили бывшие студенты составами групп, в которых учились в свое время и говорили самую популярную фразу вечера: «Спасибо нашим преподавателям!». Те купались в лучах любви и благодарности.

Пиарщики и рекламисты отметили 25-летие своей кафедры в АлтГУ
Пиарщики и рекламисты отметили 25-летие своей кафедры в АлтГУ
Алина Богомолова, Полина Климук

Не обошлось и без отличных концертных номеров с танцами, жонглированием, вокалом.

Последним номером праздника стало массовое фото на сцене всех участников 25-летия кафедры АлтГУ.

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