Как в Барнауле научить ребенка музыке

Знаменитый педагог, маэстро Шиничи Сузуки утверждал, что музыкальность — это не врожденный талант, и «любой ребенок может стать музыкальным, это не сложнее, чем научиться говорить на родном языке». У дополнительного музыкального образования масса плюсов. Помимо специальных школ в Барнауле есть 11 мест, где ребятам прививают любовь к звукам, учат петь и играть на инструментах.

Музыкальные секции есть во всех районных детско-юношеских центрах, Доме художественного творчества. В школе искусств «Традиция» есть студия эстрадного пения «Гармония», на Посту № 1 Барнаула разучивают патриотические песни. Во многих кружках обучают игре на гитаре и духовых инструментах.

Программы рассчитаны на разное время учебы — от одного года до 8 лет. В последнем случае у ребенка есть возможность получить комплексное образования «с первых нот» до почти профессионального овладения голосом или инструментом.

Выбрать секцию можно и по возрасту. Во многие детишек принимают рано — с 3−4 лет, в другие запись идет с начальной школы или с 10−11 лет.

По мнению педагогов, в жизни ребенка есть два периода, когда он проявляет интерес к музыке, и важно их не упустить. Первый — в 6−7 лет, когда ребенок сам просится в какой-нибудь музыкальный кружок, чтобы получить новые знания. Второй — в 12−13 лет, когда школьник хочет самоутвердиться и отличится перед сверстниками.

Учить свое чадо музыке никогда не поздно. Занятия в музыкальных кружках считаются хобби и не подразумевают никаких документов об образовании. Но они дают обширную общую базу, с которой учащийся может продолжить развиваться профессионально.

Даже если ребенок не выберет карьеру музыканта, занятия будут полезны для мелкой моторики, памяти, общего физического здоровья. Кроме того, несомненно, музыкальные уроки развивают чувство прекрасного, учат ориентироваться во многих областях культуры и искусства.

Опасения, что ребенку в какой-то момент занятия наскучат или будут слишком трудны, напрасны. Профессиональные педагоги в учреждениях дополнительного образования Барнаула знают, как организовать процесс, чтобы увлечь даже самого непоседливого ученика.

Заниматься музыкой — это не означает только игру на инструментах. Ритмика, танцы, теоретические занятия, общая физическая культура, уроки истории музыки — все это входит в программу обучения, чтобы всесторонне развить ребенка.