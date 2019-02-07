Как воспитывают юных граждан в военно-патриотических и спортивных клубах Барнаула

Патриотические объединения молодых людей в России известны с конца XIX века, однако настоящий расцвет клубов военной направленности произошел в конце 1980-х, когда российские офицеры и солдаты стали возвращаться с войны в Афганистане. Сейчас система военно-патриотических (ВПК) и военно-спортивных клубов (ВСК) переживает второе рождение. В Барнауле 26 таких объединений. В них занимаются около 1500 ребят с 7 лет до призыва в армию.

Историки говорят, что именно Афганская война вскрыла многие недостатки в системе допризывной подготовки молодежи в СССР, и именно ветераны-афганцы стали создателями патриотических клубов. Они заложили систему воспитания, основанную на любви к спорту, к семье и родине, на боевом опыте и новейших на тот момент армейских разработках.

Сейчас система дополнительного образования с военной компонентой — это не только спарринги и сборка-разборка автомата, но и всестороннее интеллектуальное, духовно-нравственное и физическое развитие.

Миссия ВПК и ВСК — воспитание гражданина с активной социальной позицией, сильного, способного эффективно работать на благо родины в мирное время и встать на ее защиту в военное.

В Барнауле прошел военно-патриотический праздник «Моя Победа» Евгений Чепрасов

Почти во всех клубах изучают армейский рукопашный бой, стрельбу из разных видов оружия, проходят военно-техническую и медицинскую, строевую и огневую подготовку, занимаются самбо, дзюдо, кикбоксингом, атлетикой, регбиболом, лыжными гонками, плаванием. Преподают и теорию: ребята изучают уставы российской армии и военную историю, занимаются краеведением.

В некоторых клубах помимо общефизических дисциплин есть экстремальная подготовка, туризм, топография и ориентирование на местности, тактическая подготовка ГО и ЧС.

Старейшие и самые крупные клубы в городе — «Борец» (351 курсант) и «Алькор» (304 курсанта). Клубы есть не только при школах, но в средне-специальных учебных заведениях: «Русские Витязи» в архитектурно-строительном колледже и «Ратник» в промышленно-экономическом.

Военно-патриотическое воспитание в Барнауле. архив комитета по образованию Барнаула.

Воспитанники клубов ежегодно участвуют и побеждают в сборах и профильных спортивных соревнованиях разного уровня, среди которых Всероссийские Суворовские сборы, Армейские международные игры, Спартакиада молодежи России допризывного возраста, Всероссийский туристический слет военно-патриотических клубов.

Ребята принимают активное участие в шествии «Бессмертного пока» в крае, несут вахту памяти на Мемориале Славы, поисковых экспедициях в местах сражений Великой Отечественной войны, встречаются с ветеранами локальных войн и действующими солдатами и офицерами российской армии.

Почти все воспитанники клубов с честью отслужили в Вооруженных силах России и дальнейшую судьбу связали с военными и правозащитными профессиями.