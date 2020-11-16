В школах Алтайского края после продленных каникул начались занятия

16 ноября после продленных на неделю осенних каникул школьники в Алтайском крае вышли на учебу. Стартовала вторая четверть.

Министерство образования и науки региона рекомендовало школам несколько моделей учебного процесса в зависимости от эпидемиологической ситуации, которая складывается в отдельно взятом городе, районе или в конкретной школе.

Варианты разделили на несколько уровней: зеленый, желтый, оранжевый или красный.

Зеленый уровень: по болезни или в связи с самоизоляцией отсутствуют не более 20% педагогов и не более 20% учащихся. Директор школы принимает решение об очном обучении или о частичном переходе на удаленный формат одного класса или одной параллели. При этом усиливаются санитарные меры.

Желтый уровень: отсутствие 20−30% педагогов. Школа имеет право уйти на удаленный формат по классам , по параллелям , всей школой. Возможен смешанный формат.

по параллелям всей школой. Возможен смешанный формат. Оранжевый уровень: когда болеют более 20% учеников , школы уходят на карантин.

школы уходят на карантин. Красный уровень: когда отсутствуют более 30% педагогов , предполагает досрочные каникулы не менее 14 дней. Окончательное решение принимает руководитель.

Ранее губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что в каждой школе должны строго соблюдаться все необходимые профилактические меры.

Виктор Томенко,

губернатор края: