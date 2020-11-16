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Образование

В школах Алтайского края после продленных каникул начались занятия

16 ноября после продленных на неделю осенних каникул школьники в Алтайском крае вышли на учебу. Стартовала вторая четверть.

Школьник.
Школьник.
СС0

Министерство образования и науки региона рекомендовало школам несколько моделей учебного процесса в зависимости от эпидемиологической ситуации, которая складывается в отдельно взятом городе, районе или в конкретной школе.

Варианты разделили на несколько уровней: зеленый, желтый, оранжевый или красный.

  • Зеленый уровень: по болезни или в связи с самоизоляцией отсутствуют не более 20% педагогов и не более 20% учащихся. Директор школы принимает решение об очном обучении или о частичном переходе на удаленный формат одного класса или одной параллели. При этом усиливаются санитарные меры.
  • Желтый уровень: отсутствие 20−30% педагогов. Школа имеет право уйти на удаленный формат по классам, по параллелям, всей школой. Возможен смешанный формат.
  • Оранжевый уровень: когда болеют более 20% учеников, школы уходят на карантин.
  • Красный уровень: когда отсутствуют более 30% педагогов, предполагает досрочные каникулы не менее 14 дней. Окончательное решение принимает руководитель.

Ранее губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что в каждой школе должны строго соблюдаться все необходимые профилактические меры.

Виктор Томенко,
губернатор края:

Необходимо, чтобы все мылось, проветривалось, температура измерялась и входной фильтр чтобы работал. Возвращаемся к учебе только с учетом этих требований. Это аксиома, это незыблемо. Других вариантов не может быть.

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