В школах Алтайского края после продленных каникул начались занятия

Министерство образования и науки региона рекомендовало школам несколько моделей учебного процесса в зависимости от эпидемиологической ситуации, которая складывается в отдельно взятом городе, районе или в конкретной школе.
Варианты разделили на несколько уровней: зеленый, желтый, оранжевый или красный.
- Зеленый уровень: по болезни или в связи с самоизоляцией отсутствуют не более 20% педагогов и не более 20% учащихся. Директор школы принимает решение об очном обучении или о частичном переходе на удаленный формат одного класса или одной параллели. При этом усиливаются санитарные меры.
- Желтый уровень: отсутствие 20−30% педагогов. Школа имеет право уйти на удаленный формат по классам, по параллелям, всей школой. Возможен смешанный формат.
- Оранжевый уровень: когда болеют более 20% учеников, школы уходят на карантин.
- Красный уровень: когда отсутствуют более 30% педагогов, предполагает досрочные каникулы не менее 14 дней. Окончательное решение принимает руководитель.
Ранее губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что в каждой школе должны строго соблюдаться все необходимые профилактические меры.
Виктор Томенко,
губернатор края:
Необходимо, чтобы все мылось, проветривалось, температура измерялась и входной фильтр чтобы работал. Возвращаемся к учебе только с учетом этих требований. Это аксиома, это незыблемо. Других вариантов не может быть.