Клиническая психология в Smart

Мы начали свою деятельность в 2020 году с целью предоставить качественное и доступное образование для тех, кто стремится к познанию человеческого психического здоровья и развития. В нашем институте уже более 4500 студентов из 45 стран мира, которые выбрали нас в качестве своего партнера в учебном процессе.

Smart предлагает обучение в различных форматах: от профессиональной переподготовки и повышения квалификации до курсов саморазвития. Наши программы подходят как для начинающих, так и для профессионалов, и каждый студент может выбрать программу, соответствующую его индивидуальным целям и уровню образования.

Основной акцент в обучении мы делаем на практику, и каждый наш студент начинает работать с клиентами уже на стадии обучения. Это позволяет получить ценный опыт и уверенность в своих навыках.

Все наши курсы разработаны опытными практикующими психологами и психотерапевтами, что гарантирует их актуальность и практическую ценность. После окончания обучения все наши студенты получают диплом, соответствующий выбранному направлению о профессиональной переподготовке или повышении квалификации.

Клиническая психология

Наш курс по клинической психологии разработан для начинающих психологов, нейропсихологов, педагогов, дефектологов, логопедов и воспитателей.

Наши преимущества:

Поддерживающая образовательная среда: учебный процесс включает 28 часов интерактивных сессий «Вопрос-ответ», 12 часов групповых супервизий с экспертами для обсуждения реальных кейсов, и 120 часов практических занятий.

Глубокое погружение в тему: программа состоит из 13 модулей, охватывающих основные аспекты клинической психологии — от основ до специализированных тем, таких как психофармакология и детская клиническая психология.

Профессионализм и опыт преподавателей: учитесь у высококвалифицированных специалистов, таких как Егор Семёнов, клинический психолог с 20-летним опытом работы, и Альбина Собина, практикующий психолог-патопсихолог.

Гибкие условия обучения: выберите один из трех пакетов обучения — Профессионал, Профессионал MBA (магистр экономического управления) или Профессионал Plus (Плюс), и воспользуйтесь возможностью рассрочки платежа.

Учеба в Smart — это не просто получение новых знаний и навыков, это возможность стать частью нашего сообщества, где каждый студент может получить поддержку и помощь. Мы всегда рады приветствовать новых студентов и готовы предоставить все условия для их успешного обучения и карьерного роста.

Присоединяйтесь к нашему сообществу, выберите свой путь в области психологии и вместе с Smart сделайте первые шаги к вашему профессиональному успеху.

Лицензия на образовательную деятельность Л035-01298-77/00621355